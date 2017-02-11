Реформа по плану: Продолжат ли украинцы в 2017 году лечиться за свой счет

Что поменяется для пациента в этом году?

В 2017 начнется реформа первичной медицинской помощи. Несмотря на то, что система "первички" в Украине существовала всегда, для пациентов она всегда была условной. Объясним на примере. Когда у человека возникают проблемы со здоровьем, то он не часто идет к терапевту. Он или лечится самостоятельно (заходя в аптеку и спрашивая, а что у вас есть от…) или сам решает к какому врачу обратиться.

На самом деле так не должно быть. Реформа первого медицинского звена заключается в том, чтобы каждый украинец выбрал для себя врача общей практики (терапевт, педиатр или семейный врач) и при любых проблемах со здоровьем, кроме экстренных случаев, обращался именно к нему.

Как это будет реализовываться на практике?

До 1 марта Минздрав готовит пакет законов, подзаконных актов и приказов, которые будут регулировать отношения между пациентом и врачом, а также врачом и государством. Сейчас определяется список бесплатных услуг, которые будут доступны всем украинцам.

Уже разработан принцип и договор, закрепляющий ваш выбор врача. Это значит, что вы свободно можете выбрать больницу, которую вам удобно посещвть. К примеру, если вы прописаны в Виннице а живете в Киеве, вы можете заключить договор с врачом, работающим в киевской больнице.

Как изменится система финансирования первичной медицины?

На данный момент система здравоохранения строится по принципу финансирования отдельных больниц (ежедневная плата за койкоместо, вне зависимости от того, лежит там пациент или нет).

Минздрав предлагает изменить этот принцип. Бюджетные деньги хотят распределять исходя из того, какие медуслуги были оказаны пациентам.

В рамках реформы первички это означает, что медучреждение будет получать деньги за количество пациентов, которые обследуются у их терапевтов, педиатров и семейных врачей. Предполагается, что за год работы с 1 пациентом государство заплатит врачу 210 грн. Минимальное количество пациентов на одного врача — 2 тыс. человек. Получается, что на одного врача в год будет приходиться минимум 35 тыс. грн. Если вычесть содержание больницы, то на одного специалисты в месяц в среднем придется порядка 10 тыс. грн.

Более подробный обзор изменений в системе первичной медицинской помощи читайте на Delo.UA во вторник

Что еще надо сделать для реформы первички?

Во-первых, необходимо создать Национальную службу здоровья, которая будет распорядителем бюджетных денег. Именно этот орган будет непосредственно переводить деньги на счета больницы за количество обслуженных пациентов.

Во-вторых, запустить электронную систему E-Health. Разработка системы находится на первом из четырех этапов. Эта система позволит врачам вносить все данные об их пациентах в общую базу данных. Таким образом, Национальная служба здоровья будет получать данные, какой больнице сколько государство должно заплатить. Она же и будет проверяющим органом. Как объясняют в Минздраве, отследить мошенничества врачей будет легко. В новый орган будет стекаться информация со всей Украины. Если в определенной больнице будет повышенная посещаемость, то к ним будет приезжать проверка.

Что дальше?

Реформа вторичной медицинской системы более сложный процесс, но и тут будет использоваться аналогичный подход, что и в первичной системе. Платить больницам будут за количество обслуженных пациентов.

Что в этом году сделают в рамках реформы вторички?

Минздрав уже запустил процесс формирования госпитальных округов по всем областям Украины. Что это значит? Сейчас каждая область определяет несколько госпитальных округов, на территории которых должны располагаться, хотя бы одна, больница интенсивной помощи. По сути, области сейчас определяют флагманские больницы, которые и будут дальше востребованы у населения.

В идеале вся система заработает таким образом

Если у человека возникают проблемы со здоровьем, то он обращается к своему семейному врачу, который ставит ему диагноз с дальнейшим лечение или отправляет на к профильному врачу.

Более детальный обзор реформы вторичной системы читайте на Delo.UA в четверг