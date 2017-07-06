Регламентный комитет частично удовлетворил снятие неприкосновенности с нардепа Полякова

06 июля 2017, 16:34
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Представление на привлечение к уголовной ответственности Максима Полякова признали законным и мотивированным, однако недостаточно обоснованным

Регламентный комитет частично удовлетворил снятие неприкосновенности с нардепа Полякова | Политика | Дело Увеличить картинку

Регламентный комитет считает, что представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича является законным и мотивированным, однако недостаточно обоснованным с точки зрения доказательной базы. Такое решение комитета зачитал его руководитель Павел Пинзеник.

Данный вывод комитет направит спикеру Рады Андрей Парубию вместе с пояснениями нардепа Полякова.

Кроме того, комитет высказал "обоснованные предостережения относительно возможного злоупотребления властью, служебными полномочиями в части проведения оперативно-розыскных действий и негласных следственно-розыскных действий во время расследования".

Речь идет о возможном применении силы по отношению к жене Полякова, у которой правоохранители забрали телефон, купленный за взятку.

Также комитет обратился к генеральному прокурору Украины о совершении сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины действий, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 370 (провокация подкупа) Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о действиях агента НАБУ, которая, по мнению членов регламентного комитета, целенаправленно пыталась установить контакты с кем-либо из депутатов или их помощников, чтобы дать взятку.

Также регламентный комитет принял решение направить Парубию еще два представления генпрокурора на данного нардепа: о даче согласия нардепами на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

Что касается представления о задержании, то, по словам Пинзеника, такое представление "является недостаточно обоснованным и мотивированным и не содержит обоснований, которые бы подтверждали необходимость задержания народного депутата Максима Полякова".

Представление об избрании меры пресечения для Полякова в виде ареста комитет также счел недостаточно обоснованным и направил спикеру парламента вместе с пояснениями депутата.

По материалам: "Дело"
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Теги: максим поляков , верховная рада , янтарь

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Регламентный комитет частично удовлетворил снятие неприкосновенности с нардепа Полякова | Политика | Дело
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