Регламентный комитет не разрешил арестовать Добкина

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным и мотивированным лишь одно представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина — о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

При этом два других представления: о предоставлении согласия на задержание и на арест народного депутата комитет признал недостаточно мотивированным.

Эти решения были поддержаны членными комитета и направлены председателю Верховной Рады Андрею Парубию для рассмотрения в сессионном зале парламента.

Как известно, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просил Верховную Раду дать согласие не только на привлечение к уголовной ответственности, но и задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок"), поскольку опасается, что он может повлиять на ход следствия и уничтожить документы.

"Следствие считает, что в действиях руководителя Харьковского городского головы господина Добкина есть признаки содействия в мошенничестве и расхищении коммунальной собственности в особо крупных размерах", — сказал Луценко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

Сам Добкин заявил, что будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступил категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", — сказал Добкин.

Однопартиец Нестор Шуфрич отметил, что Добкин — кандидат в президенты на выборах в 2014 году, поэтому представление на него должно быть идеальным.

В ответ Луценко заявил, что принимать незаконные решения даже по 35 га земли нельзя даже кандидату в президенты.

В чем обвиняют Добкина

29 июня 2017 года Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Михаила Добкина. По его словам, в действиях Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 гг.) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

По мнению прокуратуры, Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции закона от 05.04.2001 года).

Кроме того, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", Добкин, содействовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана.