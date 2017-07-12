Регламентный комитет не разрешил арестовать Добкина

12 июля 2017, 19:25
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Решение было принято комитетом единогласно

Увеличить картинку Фото: сайт Оппозиционного блока

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным и мотивированным лишь одно представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина — о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

При этом два других представления: о предоставлении согласия на задержание и на арест народного депутата комитет признал недостаточно мотивированным.

Эти решения были поддержаны членными комитета и направлены председателю Верховной Рады Андрею Парубию для рассмотрения в сессионном зале парламента.

Как известно, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просил Верховную Раду дать согласие не только на привлечение к уголовной ответственности, но и задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция "Оппозиционный блок"), поскольку опасается, что он может повлиять на ход следствия и уничтожить документы.

"Следствие считает, что в действиях руководителя Харьковского городского головы господина Добкина есть признаки содействия в мошенничестве и расхищении коммунальной собственности в особо крупных размерах", — сказал Луценко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента.

Сам Добкин заявил, что будет просить Верховную Раду снять с него депутатскую неприкосновенность, однако выступил категорически против своего задержания и ареста, так как считает такие требования необоснованными. "Я сам проголосую за снятие с себя депутатской неприкосновенности... но у них задача, чтобы я сидел в тюрьме", — сказал Добкин.

Однопартиец Нестор Шуфрич отметил, что Добкин — кандидат в президенты на выборах в 2014 году, поэтому представление на него должно быть идеальным.

В ответ Луценко заявил, что принимать незаконные решения даже по 35 га земли нельзя даже кандидату в президенты.

В чем обвиняют Добкина

29 июня 2017 года Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Михаила Добкина. По его словам, в действиях Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 гг.) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

По мнению прокуратуры, Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции закона от 05.04.2001 года).

Кроме того, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", Добкин, содействовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова путем обмана.

Раздел: >
Теги: михаил добкин , депутат , верховная рада

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.97
EUR EUR - - 29.62
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.87
Киевская область 21.76 10.63
Львовская область 21.44 10.62
Читаемые в разделе
В Киеве может появиться новая станция метро В Киеве может появиться новая станция метро Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины
Все новости
Комментируемые
1 Минфин сократил госдолг на $200 млн за счет конфискованных "денег Януковича" 2 МИД Украины ответил на высказывания Ващиковского о Бандере 3 Только 54% украинцев получают белую зарплату 4 Обжалование госзакупок в ProZorro: причины отклонения жалоб 5 В Украине впервые за 25 лет стали готовить зенитно-ракетные подразделения к отражению массированных ударов с воздуха
Все новости
Видео
 Почему Большой театр сорвал премьеру балета "Нуреев" о великом танцовщике и открытом гее
5 сериалов июля: о бизнесе на кино, театре и гламуре
Все видео
Фото
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.