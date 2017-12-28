Реструктуризация судов будет проходить в 2018 г — замглавы АП

28 декабря 2017, 09:49
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Реструктуризация будет включать ликвидацию, создание и реорганизацию судов

Реструктуризация судов будет проходить в 2018 г — замглавы АП | Политика | Дело Увеличить картинку

Реструктуризация судов в рамках судебной реформы будет проходить в 2018 году, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов.

"В отношении судебной системы нас ожидает реструктуризация, которая будет включать ликвидацию, создание и реорганизацию судов. Будет измена судебная карта. Не будет больше судов, в которых есть только три судьи, один из которых — на больничном, другой — в декретном отпуске, а у третьего закончились полномочия и в результате в районе отсутствует правосудие", — сказал он журналистам в среду.

А.Филатов отметил, что в рамках реструктуризации районные суды будут укрупняться.

"Будут создаваться окружные суды, объединяющие два-три района. Стандартным количеством должно быть 9-12 судей в окружном суде. Это не значит, что гражданам придется ездить в соседний район — они как обращались в суд в своем районном центре, так и будут обращаться туда. Там будет помещение суда, в котором будут судьи, канцелярия, но юридически это будет окружной суд, объединенный с судами соседних районов. Если в конкретном районе по каким-то причинам судьи не будет, то у гражданина будет возможность обратиться в суд в соседнем районе", — пояснил он.

Кроме того, А.Филатов сообщил, что районные суды в городах также будут укрупняться.

"Это общеевропейский тренд. Согласно исследованиям CEPEJ, организационная эффективность суда начинается с 60 судей. Вряд ли сейчас такой стандарт у нас практически возможен, но и судов из трех судей тоже больше не будет. В городских окружных судах, вероятно, может быть 30-40 судей", — сказал он.

Он также сообщил, что в рамках реорганизации судов будут претерпят изменений и апелляционные округа.

"Там тоже произойдет определенная оптимизация. Например, есть апелляционный суд с девятью судьями. При таком количестве встает вопрос о целесообразности бюджетных расходов на него как на отдельный суд. Поэтому, наверное, будет принято решение о присоединении к соседним апелляционным округам", — сказал он, отметив необходимость повышения эффективности судебной системы, инфраструктурных единиц.

По словам замглавы АП, соответствующий указ президента может быть издан в ближайшее время.

Как подчеркнул А.Филатов, решение о ликвидации или реорганизации судов существенно не повлияет на работу системы правосудия.

"Согласно закону, принятие решение о ликвидации суда не означает, что суд прекращает функционирование. Он прекратит функционирование, когда в этом округе будет создан и практически заработает новый суд. Поэтому будет определенный переходной период", — сказал он.

Как сообщалось, Высший совет правосудия (ВСП) согласился с проектами указа президента Украины, которые предусматривают ликвидацию 142 местных судов и создание вместо них 74 окружных.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: судебная реформа

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Реструктуризация судов будет проходить в 2018 г — замглавы АП | Политика | Дело
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