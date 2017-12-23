Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые реально проживают на неподконтрольной территории и раз в два месяца отмечаются на подконтрольной территории, не должны иметь статуса переселенцев.

Рева считает, что необходимо внести изменения в законодательство и четко определить и статус тех территорий, которые сегодня неподконтрольны украинской власти, и определить статус внутренне перемещенного лица.

"Это мое субъективное мнение, — уточнил министр, — Но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда — не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус". Об этом он заявил на Всеукраинском съезде лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор", который проходит сегодня в Киеве.

На данный момент более 1,5 млн человек зарегистрировано в качестве переселенцев, а помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек, проинформировал Андрей Рева.

Говоря о переселенцах министр заявил, что Кабмин может разрешить предоставление жилищных субсидий вынужденным переселенцам по месту их пребывания, независимо от наличия договора аренды жилья — по статусу внутреннего переселенца. Рева отметил, что правительство намерено внести изменения в порядок назначения субсидий в апреле 2018 года с целью решения проблемных вопросов.