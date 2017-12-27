Россия готовилась к оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года — командующий ВМС

Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года. Об этом заявил в Оболонском райсуде Киева командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко во время его допроса как свидетеля в деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене.

"По имеющейся информации, в ноябре 2013 года в Симферополь были поставки горючего для Черноморского флота в населенный пункт Гвардейское — вместо 12 цистерн прибыло 45. Это уже свидетельствует о накоплении ресурсов", — сказал Воронченко.

В конце же января 2014 года, отметил он, появилась информация о незаконном пребывании российских военных в Симферополе и незаконном их передвижении по территории Крыма, но идентифицировать их не было возможности. "Обо всем этом я доложил командованию ВМС ВСУ", — подчеркнул Воронченко.

Отвечая на вопрос стороны защиты, Воронченко также заявил, что во время полномасштабной оккупации Крыма лично не давал приказов своим подчиненным сдавать оружие.

Он также выразил убеждение, что если бы со стороны ВСУ на то время были проведены хотя бы превентивные действия в Крыму, то это бы повлияло на планы агрессора. "Если бы на территории Крыма 15 февраля было 2 парашютно-десантных батальона, направленных Генштабом ВСУ, то это бы изменило замыслы и планы агрессора", — заявил Воронченко.

Он отметил, что готов был применить оружие против агрессора для защиты территориальной целостности Украины, если бы своевременно был отдан такой приказ. "27 февраля, когда захватили админздания АРК, такого приказа не было. В письменной форме такой приказ ко мне вообще не поступал", — сказал командующий ВМС ВСУ. Единственный документ, который пришел в письменной форме, это, по его словам, был поддельный приказ тогдашнего министра обороны от 12 марта о сдаче оружия украинскими военными в Крыму.

По убеждению Воронченко, приказ о применении оружия и вводе чрезвычайного положения в Крыму должен был дать еще Янукович, когда появилась информация о незаконном передвижении военных РФ по территории Крыма.

Как сообщалось, 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.