Россия готовилась к оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года — командующий ВМС

27 декабря 2017, 13:28
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

По словам Воронченко, приказ о применении оружия и вводе чрезвычайного положения в Крыму должен был дать еще Янукович

Россия готовилась к оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года — командующий ВМС | Политика | Дело Увеличить картинку

Россия начала накапливать ресурсы для оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года. Об этом заявил в Оболонском райсуде Киева командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко во время его допроса как свидетеля в деле по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене.

"По имеющейся информации, в ноябре 2013 года в Симферополь были поставки горючего для Черноморского флота в населенный пункт Гвардейское — вместо 12 цистерн прибыло 45. Это уже свидетельствует о накоплении ресурсов", — сказал Воронченко.

В конце же января 2014 года, отметил он, появилась информация о незаконном пребывании российских военных в Симферополе и незаконном их передвижении по территории Крыма, но идентифицировать их не было возможности. "Обо всем этом я доложил командованию ВМС ВСУ", — подчеркнул Воронченко.

Отвечая на вопрос стороны защиты, Воронченко также заявил, что во время полномасштабной оккупации Крыма лично не давал приказов своим подчиненным сдавать оружие.

Он также выразил убеждение, что если бы со стороны ВСУ на то время были проведены хотя бы превентивные действия в Крыму, то это бы повлияло на планы агрессора. "Если бы на территории Крыма 15 февраля было 2 парашютно-десантных батальона, направленных Генштабом ВСУ, то это бы изменило замыслы и планы агрессора", — заявил Воронченко.

Он отметил, что готов был применить оружие против агрессора для защиты территориальной целостности Украины, если бы своевременно был отдан такой приказ. "27 февраля, когда захватили админздания АРК, такого приказа не было. В письменной форме такой приказ ко мне вообще не поступал", — сказал командующий ВМС ВСУ. Единственный документ, который пришел в письменной форме, это, по его словам, был поддельный приказ тогдашнего министра обороны от 12 марта о сдаче оружия украинскими военными в Крыму.

По убеждению Воронченко, приказ о применении оружия и вводе чрезвычайного положения в Крыму должен был дать еще Янукович, когда появилась информация о незаконном передвижении военных РФ по территории Крыма.

Как сообщалось, 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: Українські Новини
Раздел: >
Теги: оккупация крыма , война с россией , война , россия , вмс украины , виктор янукович , генпрокуратура

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Россия готовилась к оккупации Крыма еще в ноябре 2013 года — командующий ВМС | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.94
EUR EUR - - 33.12
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.03 12.59
Киевская область 26.41 12.94
Львовская область 26.12 13.09
Читаемые в разделе
Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства 2 Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рада распространила норму о "трех посылках в месяц" на физлиц-предпринимателей Рада распространила норму о "трех посылках в месяц" на физлиц-предпринимателей
Все новости
Комментируемые
1 Около 85% украинцев считают, что борьба с коррупцией безуспешна 3 2 Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства 2 3 Украина потратит 120 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде 1 4 В Украине проходят выборы в 51 территориальной громаде 1 5 Concorde Capital будет участвовать в приватизации "Центрэнерго" — Мазепа 1
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.