Россия готовила наступление под Авдеевкой — миссия США при ОБСЕ

Такое заявление 9 февраля сделала во время заседания постоянного совета в Вене представитель США в ОБСЕ Кейт Бернс.

Существует явное свидетельство военного наращивания объединенных российско-террористических сил в этом районе в преддверии наступления, передает InfoResist.

"За неделю до начала штурма СММ наблюдала в подконтрольном боевикам Хрустальном грузовики с боеприпасами, которые формой и размером соответствовали ракетам для РСЗО. За два дня до начала штурма БПЛА СММ ОБСЕ заметил 45 грузовиков военного типа в камуфляжном окрасе в 500 метрах от железнодорожной станции в контролируемой боевиками Амвросиевке, которая находится всего в 15 километрах от российской границы. Террористы преследовали наблюдателей СММ и вынудили их покинуть местность. В тот же день СММ было отказано в доступе к подконтрольному боевикам н.п. Маркино, которое находится менее чем в 5 километрах от российской границы", — заявила Бернс.

По ее словам, спутниковые снимки показали не менее шести артиллерийских позиций на подконтрольной боевикам территории в пределах досягаемости Авдеевки. Бернс также рассказала, что комбинированные российско-оккупационные войска расширяли свои позиции возле Авдеевки в течение шести месяцев, в том числе и в подконтрольных Киеву районах на линии соприкосновения. "Эту эскалацию подготовила Россия и боевики. Как только начались боевые действия, объединенные российско-террористические силы блокировали доступ СММ к Ясиноватой в течение следующих трех дней", — заявила представитель СММ. При этом Бернс снова призвала Россию прекратить агрессию против Украины.

Ранее миссия Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляла, что близкое размещение сил на Донбассе может привести к новой вспышке насилия.

