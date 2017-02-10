Россия готовила наступление под Авдеевкой — миссия США при ОБСЕ

10 февраля 2017, 09:35
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Существует явное свидетельство военного наращивания объединенных российско-террористических сил в этом районе в преддверии наступления

Россия готовила наступление под Авдеевкой — миссия США при ОБСЕ | Регионы | Дело Увеличить картинку

Такое заявление 9 февраля сделала во время заседания постоянного совета в Вене представитель США в ОБСЕ Кейт Бернс.

Существует явное свидетельство военного наращивания объединенных российско-террористических сил в этом районе в преддверии наступления, передает InfoResist.

"За неделю до начала штурма СММ наблюдала в подконтрольном боевикам Хрустальном грузовики с боеприпасами, которые формой и размером соответствовали ракетам для РСЗО. За два дня до начала штурма БПЛА СММ ОБСЕ заметил 45 грузовиков военного типа в камуфляжном окрасе в 500 метрах от железнодорожной станции в контролируемой боевиками Амвросиевке, которая находится всего в 15 километрах от российской границы. Террористы преследовали наблюдателей СММ и вынудили их покинуть местность. В тот же день СММ было отказано в доступе к подконтрольному боевикам н.п. Маркино, которое находится менее чем в 5 километрах от российской границы", — заявила Бернс.

По ее словам, спутниковые снимки показали не менее шести артиллерийских позиций на подконтрольной боевикам территории в пределах досягаемости Авдеевки. Бернс также рассказала, что комбинированные российско-оккупационные войска расширяли свои позиции возле Авдеевки в течение шести месяцев, в том числе и в подконтрольных Киеву районах на линии соприкосновения. "Эту эскалацию подготовила Россия и боевики. Как только начались боевые действия, объединенные российско-террористические силы блокировали доступ СММ к Ясиноватой в течение следующих трех дней", — заявила представитель СММ. При этом Бернс снова призвала Россию прекратить агрессию против Украины.

Ранее миссия Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляла, что близкое размещение сил на Донбассе может привести к новой вспышке насилия.

По материалам: УНИАН
Раздел: >
Теги: война с россией , зона ато , обсе

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Россия готовила наступление под Авдеевкой — миссия США при ОБСЕ | Регионы | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.03
EUR EUR - - 28.9
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.04 12.15
Киевская область 22.17 10.96
Львовская область 22.04 11.88
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.