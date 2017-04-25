Россия обещает обеспечить электричеством оккупированный Луганск

25 апреля 2017, 14:22
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Представитель страны-агрессора в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подтвердил, что Россия обеспечит электричеством ОРЛО

Россия обещает обеспечить электричеством оккупированный Луганск | Регионы | Дело Увеличить картинку

Правительство РФ решило обеспечить Луганскую область бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил во вторник полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", — сказал Грызлов.

По словам полпреда, ситуация с отключением электроэнергии в Луганске "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

Ранее сообщалось, что ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекратило поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

Как сообщалось, ЛЭО неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты. Объем долгов перед ЛЭО уже составил 6 млрд грн.

По материалам: Интерфакс
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Теги: луганск , война с россией

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Россия обещает обеспечить электричеством оккупированный Луганск | Регионы | Дело
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