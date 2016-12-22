Bellingcat доказал массовые обстрелы Украины с территории России

В военных действиях на территории приграничных Донецкой и Луганской областей активное участие принимали российские войска, особенно артиллерия.

Об этом свидетельствуют отчеты расследования международной группы Bellingcat, подготовленные аналитиками Шоном Кейсом и Клементом Андерсом.

Как отмечают авторы исследования, уже при первом знакомстве с данными нет оснований считать конфликт на востоке Украины "гражданской войной".

Для своего расследования они использовали данные, которые есть в открытом доступе. В первую очередь отчеты украинских и зарубежных военных, а также данные Google Earth. Их цель — не доказать присутствие военных на территории Украины, а показать масштаб обстрелов Украины со стороны России.

Bellingcat подтверждают, что летом 2014 года российская артиллерия нанесла Украине 149 ударов. Также аналитикам удалось установить 130 вероятных артиллерийских позиций.

Всего исследователи на территории России и Украины насчитали 279 артиллерийских позиций, а также 243 единицы техники. За два месяца — июль и август 2014 года — они задали 561 артудар по территории Украины. 408 из них находятся в пределах дальности российских артиллерийских систем. Также удалось установить и траекторию ударов — они были направлены с территории Российской федерации.

Эти цифры не включают технику, которая не была задействована для нанесения артударов. Вместе с ней число следов российских военных на территории Украины возрастает вдвое.

Как отмечают авторы доклада, большиство обстрелов были небольшой дальности — от 3 до 22 километров вглубь территории Украины. Для этого использовали разную военную технику. Чаще всего это реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и "Смерч", гаубица "Мста-Б", а также 122-миллиметровая гаубица 2А18, дальность стельбы которой составляет 22 км.

Но чаще всего россияне использовали РСЗО — на 88 из 149 огневых позиций видно следы, которые указывают на системы залпового огня.

Аналитики зафиксировали артобстелы с территории России с начала июля, еще до катастрофы "Боинга" MH17. По их словам, обстрелы в это время не были локальными, они шли вдоль всей границы с Россией. Направление ударов свидетельствует, что стреляла российская артиллерия.

"Масштаб обстрела и расположение огневых позиций не позволяют считать атаки действиями командиров-нарушителей приказов, чтобы поддержать украинских сепаратистов. Цели (украинские военные лагеря в приграничных районах) были выбраны намеренно и в соответствии с опреленной стратегией", — говорится в докладе.

По данным Дона Кейса, до 17 июля 2014 года россияне 53 раза обстреляли территорию Украины, в этом были задействованы 18 единиц техники.

По мнению авторов доклада, участие России в обстрелах Украины может свидетельствовать о том, что "Боинг" сбили российские военные.

Однако они отмечают, что по началу россияне не спешили обстреливать Украину со своей территории. Например, 16 июля 2014 года обстрелы шли с территории Украины. Но после гибели "Боинга", не дождавшись реакции мира на обстрелы Украины, россияне уже не стеснялись стрелять со своей территории, а в августе они стали вести боевые действия уже не только в пригранычных районах, но даже зашли вглубь страны. Об этом свидетельствуют события под Иловайском 22 августа 2014 года.

Примерно в это время Россия готовила большой конвой "гуманитарной помощи". Вместе с этим российская военная техника пересекла границу в нескольких местах и врезалась вглубь территории. Российскую технику зафиксировали с сражениях под Иловайском, а также возле Луганска и под Новоазовском.

Авторы отмечают, что под Иловайском шло противостояние между украинской и российской армиями. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные на месте сражения. Например, аналитики отмечают присутвие САУ "Мста-С", которую используют преимущественно россияне.

Шон Кейс и Клемент Андерс отмечают, что хотя и удалось подтвердить присутствие россиян в боях под Иловайском, остается еще много вопросов относительно этих боев.

Напомним, что бои под Иловайском в августе 2014 года стали одним из переломных моментов войны на востоке Украины — Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на Донбассе и перешли от атаки к обороне. Тяжелые потери побудили украинское руководство к заключению Минского перемирия в рамках контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ.