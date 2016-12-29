Россия причастна к массовым кибератакам, на сегодня вполне вероятны теракты — Порошенко

"Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, посвященном принципам информационной безопасности, угрозам кибербезопасности и их нейтрализации, передает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России.

Порошенко также напомнил, что в конце 2015 — начале 2016 года осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомные электростанции, аэропорт "Борисполь".

Президент напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершения диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны — Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой — Помары — Ужгород" в Полтавской области. Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок о нарушении функционирования и уничтожения объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо- и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

"На сегодняшний день вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", — подытожил Петр Порошенко, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.