Россия разместила три мотострелковые дивизии на границе с Украиной — Муженко

24 июля 2017, 08:32
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Данные российские дивизии, по словам главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко, являются ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий

Россия разместила три мотострелковые дивизии на границе с Украиной — Муженко | Регионы | Дело Увеличить картинку

Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Фейсбук в воскресенье.

"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти русские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", — отметил по этому поводу начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

Раздел: >
Теги: война с россией , генеральный штаб

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Россия разместила три мотострелковые дивизии на границе с Украиной — Муженко | Регионы | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.89
EUR EUR - - 30.14
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.95 11.6
Киевская область 22.03 10.74
Львовская область 21.88 11.06
Читаемые в разделе
Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады В Киеве согласовали строительство пятой линии метро В Киеве согласовали строительство пятой линии метро Какую пенсионную реформу одобрила Верховная Рада и к чему готовиться украинцам Какую пенсионную реформу одобрила Верховная Рада и к чему готовиться украинцам
Все новости
Комментируемые
1 На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер 2 Кабмин выделил еще 2 млрд гривень на дороги 3 Какую пенсионную реформу одобрила Верховная Рада и к чему готовиться украинцам 4 За полгода Госфинмониторинг сообщил правоохранителям об $1 млрд "подозрительных" денег 5 Что известно о сбитом МН17 спустя три года после трагедии — рапорт Bellingcat
Все новости
Видео
 В луцком отеле ночью вспыхнул пожар
Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе
Все видео
Фото
На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото)
На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.