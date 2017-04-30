Россиянин пытался ввезти в Одессу сепаратистскую литературу

30 апреля 2017, 11:49
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Правоохранители не пустили в Украину россиянина, въезжавшего из Молдовы с сепаратистской литературой

Россиянин пытался ввезти в Одессу сепаратистскую литературу | Регионы | Дело Увеличить картинку

Служба безопасности Украины, совместно с пограничниками, не пустила на территорию Украины гражданина России, следовавшего в Одессу для провокаций на годовщину трагических событий 2 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

Попасть на территорию Украины, злоумышленник пробовал через пункт пропуска "Маяки-Паланка-Удобное".

"При осмотре оперативники спецслужбы обнаружили у россиянина печатные материалы сепаратистского характера, которые он пытался скрыть от таможенного и пограничного контроля… Гражданину Российской Федерации отказано в пропуске на территорию Украины и запрещен въезд сроком на три года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Теги: сбу , одесса

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Россиянин пытался ввезти в Одессу сепаратистскую литературу | Регионы | Дело
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