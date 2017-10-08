Российская сторона согласилась встретиться относительно задержанных украинских пограничников

08 октября 2017, 08:44
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных на Сумщине украинских пограничников, встреча должна состояться 9 октября, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян

Российская сторона согласилась встретиться относительно задержанных украинских пограничников | Политика | Дело Увеличить картинку

"Российская сторона согласилась на погранично-представительную встречу, которая должна состояться 9 октября. Возможно, это поможет нам в конце концов разобраться в том, что произошло на границе несколько дней назад", — сказал Олег Слободян в эфире "112 Украина".

Он отметил, что подробностей задержания коллег у украинских пограничников нет. "Насколько я понимаю, их держат в управлении ФСБ в Брянске. Каково их состояние, неизвестно, поскольку никакого контакта с ними нет", — сказал Слободян.

Он также отметил, что есть информация о том, что мать одного из задержанных пограничников пыталась получить разрешение на встречу с сыном, однако ей отказали.

Напомним, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области недалеко от границы с Россией. Областная прокуратура открыла уголовное производство. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Поговорить с задержанными пытается украинский консул в России, но он получает отказ с объяснениями, что еще не установили личности задержанных.

Раздел: >
Теги: госпогранслужба , война с россией , россия

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Российская сторона согласилась встретиться относительно задержанных украинских пограничников | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.74
EUR EUR - - 31.3
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 24.53 13.83
Киевская область 24.35 13.03
Львовская область 24.18 13.5
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.