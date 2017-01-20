Российские военные пытались обмануть инспекторов относительно новой дивизии на границе с Украиной

16-19 января Украина совместно с Канадой и Данией провела инспекцию на территории Ростовской области России.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений Венского документа о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ утверждает, что вблизи границы с Украиной формируется 150-я мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тыс. военнослужащих. Указанная информация предоставлена ​​инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии — 10 января 2017. "Это противоречит информации, которую Российская Федерация предоставила государствам-участникам официальной сетью ОБСЕ в ноябре 2016 года", — отмечают в Генштабе.

Кроме этого, Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 Венского документа.

В то же время ТАСС со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщает, что международная инспекционная группа "не обнаружила в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил России, подлежащей предварительному уведомлению".

В ближайшие дни состоится брифинг представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на котором он расскажет о проведении инспекции.

Также результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия.