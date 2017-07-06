Российских пограничников могут обменять на украинских военных

06 июля 2017, 16:50
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Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро, считает Ирина Фриз

Российских пограничников могут обменять на украинских военных | Политика | Дело Увеличить картинку

Задержанные в Херсонской области российские пограничники не будут отпущены на свободу через 15 суток, а должны быть обменяны на удерживаемых украинских военнослужащих, потому что это единственный механизм возвращения граждан Украины домой. Об этом в Facebook написала народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Ирина Фриз.

Она подчеркнула, что РФ заблокировала процесс освобождения заложников, удерживаемых в ОРДЛО и на территории РФ. "Убеждена, что мы должны менять задержанных сотрудников ФСБ на наших военнослужащих. Это единственный на сегодня механизм возвращения наших граждан домой. Для этого те, кто заблудился в степях южной Украины, должны сесть в тюрьму. Все основания для этого есть. Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро", — отметила Фриз.

Депутат также предложила таким образом освободить двух бойцов сил специальных операций, которые были задержаны в Луганской области.

Напомним, в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

30 июня Каланчацкий райсуд Херсонской области постановил привлечь двух задержанных российских пограничников к административной ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток, а также уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 320 грн.

3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

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Теги: сбу , война с россией

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Российских пограничников могут обменять на украинских военных | Политика | Дело
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