Российским певцам нужно будет получать у СБУ разрешение на выступление

05 октября 2017, 15:21
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Организаторы гастролей российских артистов должны за месяц до мероприятия подать запрос в СБУ и получить от них разрешение

Российским певцам нужно будет получать у СБУ разрешение на выступление | Общество | Дело Увеличить картинку

Верховная Рада Украины приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине (об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора), который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после согласования со Службой безопасности Украины.

За соответствующий законопроект №6682 проголосовали 232 народных депутата.

Закон предусматривает запрет проведения гастрольных мероприятий, если в нем участвует лицо, которое внесено в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Закон так же оговаривает, что в случае, если участником гастролей является гражданин страны-агрессора, то организатор не позже чем за 30 дней до дня проведения гастролей подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора для участия в данном мероприятии.

Согласно закону, СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастролей ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны агрессора для участия в гастролях. После этого организатор подписывает договор с гастролером.

Если организатор гастролей нарушает эти требования, то его могут оштрафовать на 50-100 минимальных зарплат.

Кроме того не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и ее органы власти, оправдывают оккупацию территории Украины.

Напомним, 3 октября народный депутат Дмитрий Белоцерковец написал, что обратился в прокуратуру Крыма относительно предстоящего концерта Рэпера Славы КПСС (гражданин РФ Вячеслав Машнов) в киевском клубе ATLAS. Машнов в мае 2017 года дал концерт в оккупированном Крыму без получения должных разрешений на въезд со стороны Украины.

А на киевском фестивале Atlas Weekend этим летом планировалось выступление артистов, которые выступали в украинском Крыму после аннексии полуострова Россией. Вокалиста Dolphin Андрея Лысикова не пустили в Украину из-за его концерта в Крыму перед этим. Российский исполнитель Антоха МС, выступление которого анонсировано на фестивале в так называемый "нулевой" день также замечен за выступлениями в Крыму после аннексии.

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Теги: законы , сбу , музыка

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Российским певцам нужно будет получать у СБУ разрешение на выступление | Общество | Дело
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