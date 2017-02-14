Рост экономики в 2016 году превзошел ожидания экспертов — Гройсман

14 февраля 2017, 15:29
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По словам премьера, в 2016 году со второго полугодия удалось обеспечить рост экономики на 2,2% относительно прошлого года

Рост экономики в 2016 году превзошел ожидания экспертов — Гройсман | Экономика | Дело Увеличить картинку

Динамика роста ВВП превысила ожидания украинских экспертов и прогнозы международных организаций, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Правительства во вторник.

По словам Гройсмана, в 2016 году со второго полугодия удалось обеспечить рост экономики на 2,2% относительно прошлого года. В 4 квартале 2016 года рост ВВП составил 4,7%.

"Это означает, что украинская экономика начала вставать с колен и в перспективе мы будем иметь возможность, в том числе, повышения всех необходимых социальных стандартов", — подчеркнул Владимир Гройсман.

В 2016 году удалось улучшить динамику внутренних цен потребительского рынка. По итогам года, как и ожидалось, инфляция находилась в пределах показателя бюджета — 12,4%, по сравнению с 43% в 2015 году.

Происходит активизация инвестиционной деятельности. За 9 месяцев 2016 объемы освоенных капитальных инвестиций выросли на 16,4% по сравнению с сокращением на 6% за 9 месяцев 2015 года.

В 2016 году произошло ускорение развития всех видов экономической деятельности реального сектора экономики, в частности: промышленное производство увеличилось на 2,4%, сельскохозяйственное производство — на 6,1%, строительство — на 13,1%, оборот розничной торговли — на 4%, грузооборот — на 2,4%, пассажирооборот — 5,4%.

Напомним, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозировал рост экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% при инфляции в 15,1%.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало рост ВВП на 1% в 2016 году.

По материалам: "Дело"
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Теги: владимир гройсман , ввп , прогнозы , кабмин

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Рост экономики в 2016 году превзошел ожидания экспертов — Гройсман | Экономика | Дело
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