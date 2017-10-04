Рост пенсий, повышение стажа и дефицит ПФУ: Что поменяет пенсионная реформа Гройсмана

Во вторник, 3 октября, парламент во втором чтении и в целом поддержал подготовленный Кабинетом министров закон о пенсионной реформе. Документ поддержали 288 народных депутаты всех фракций и групп за исключением лишь "Батькивщины" и "Оппозиционного блока".

Закон о пенсиях для правительства был принципиальным. Премьер Владимир Гройсман пообещал уйти в отставку, если не удастся провести документ через Раду. А в МВФ заявили, что пятый транш финансовый помощи Украина не получит без старта пенсионной реформы, целью которой должно было быть сокращение дефицита Пенсионного фонда.

И если с Гройсманом все понятно, ведь Кабмину удалось отстоять все ключевые для себя позиции (изменение формулы расчета пенсий, механизм автоматической индексации, а также ужесточение требований к страховому стажу), то с МВФ не все так однозначно. Дело в том, что правительство при доработке документа и в ходе голосования пошло на ряд уступок депутатам, в первую очередь Радикальной партии.

Но несмотря на это, премьер и правительство в целом остались довольны принятым законом. Потому, возможно, и с МВФ проблем не возникнет.

Повышение "старым" пенсионерам за счет "новых"

В течение последних пяти месяцев — с момента презентации реформы в мае — Гройсман то и дело обещал поднять выплаты для 9 млн пенсионеров. Верховная Рада с таким предложением безусловно спорить не стала и одобрила соответствующие изменения.

Сейчас размер пенсии зависит от нескольких показателей: стажа, зарплаты во время работы и средней зарплаты в стране, из которой уплачивались взносы (за три года до назначения пенсии). Из-за двух последних показателей выплаты человеку вышедшему на пенсию 10 лет назад и тому, кто вышел в прошлому году, могут отличаться на 3-5 тыс. грн даже при одинаковом стаже.

Обещанное повышение выплат в первую очередь почувствуют "старые" пенсионеры. Ведь их пенсии уже в этом месяце пересчитают, исходя из средней зарплаты, из которой уплачены взносы, на уровне 3 764 грн (вместо около 1 200 грн, который использовался ранее). Это и есть так называемое "осовременивание" пенсий.

Согласно расчетам Кабмина, 5,6 млн пенсионеров (60,8% от общего количества) будут получать на 100-1000 грн больше, а средний размер повышения составит практически 700 грн на месяц.

На такое увеличение выплат уже в текущем году потратят дополнительно свыше 11 млрд грн, а в следующем — еще 30 млрд грн. Эти расходы профинансируют за счет ожидаемого роста поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

"Новых" же пенсионеров, которые будут выходить на пенсию с 2018 года, ожидает менее приятное новшество. Ведь депутаты поддержали предложение Кабмина уменьшить величину оценки одного года страхового стажа с 1,35% до 1%. А это повлияет на коэффициент страхового стажа, который учитывается при расчете непосредственного размера выплат. То есть украинцы, которые будут выходить на пенсию со следующего года, будут получать пенсию приблизительно на 26% или 400-800 грн ниже, чем могли бы.

Кроме того, парламент одобрил повышение минимальной пенсии, которая согласно законодательству является скорее не пенсией, а социальной помощью государства, с 949 грн до 1 373 грн в месяц. Ее получают украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа. А таких в стране сейчас 400-500 тыс. граждан. Потому ежемесячные расходы на выплаты гражданам увеличатся еще на 170-210 млн грн, а годовые приблизительно на 2-2,5 млрд грн.

Индексация должна защитить пенсии от инфляции

Еще одна норма, которую отстаивало правительство и которую депутаты поддержали, внеся, правда, существенные изменения, касается индексации выплат для защиты от роста цен.

Ранее выплаты увеличивались на сумму не меньше 20% роста средней зарплаты. Правительство же предложило ежегодно индексировать пенсии на 50% от показателя роста средней зарплаты, из которой платились взносы, и на 50% инфляции. То есть чиновники и законодатели предусмотрели четкий потолок для повышения выплат, застраховав таким образом Пенсионный фонд от непредвиденного роста расходов в предвыборный период.

При этом Кабмин предлагал запустить автоматическую индексацию лишь с 2020 года, а в 2018 и 2019 она должна была происходить по решению самого правительства. Но парламентарии решили немного иначе: автоматический пересчет стартует с 2019-го, при этом в 2019-2020 для индексации будут учитываться цифры за предыдущий год, а с 2021-го — за три предыдущих года.

Повышение стажа с некоторыми "послаблениями" от Рады

Одно из самых существенных изменений заключается в повышении необходимого для выхода на пенсию страхового стажа (периода уплаты страховых взносов). Еще в этом году украинцы могли спокойно выходить на пенсию, имея 15 лет стажа.

Но уже с 2018-го придется жить в новых реалиях: необходимый стаж для женщин и для мужчин вырастет до 25 лет.

При этом в течение 2018-2028 гг. требования к стажу ежегодно будут расти на один год. То есть, чтобы выйти на пенсию в 2019-м понадобится уже 26 лет стажа, а в 2020-м — 27 лет и так до 2028 года, когда для выхода на пенсию потребуется 35 лет стажа. Если же человеку будет недоставать стажа, ему придется поработать до 63 или 65 лет.

Кабинету министров таким образом удалось без чрезмерного внимания провести два непопулярных изменения. Во-первых, фактически увеличить пенсионный возраст без номинального его повышения. Ведь на пенсию с 2018-го, по подсчетам экспертов, выйдут лишь около 70% граждан, которые достигли 60 лет, остальные продолжат работать до 63-65 лет.

Во-вторых, правительство смогло уравнять женщин и мужчин, без поднятия пенсионного возраста для первых. Ведь впредь ключевым критерием для выхода на пенсию впредь будет именно стаж, а не возраст. Эти два изменения помогут Кабмину бороться в дефицитом Пенсионного фонда, который в 2017-м составляет 140 млрд грн.

Но депутатам все же удалось немного "смягчить реформу". Впредь в стаж будет зачисляться не только прохождение военной службы (вне зависимости от уплаты страховых взносов) и декретные отпуска для женщин в течение 2004-2013 (в этот период декрет не шел в стаж), но и период обучения в университетах на дневной форме на "бюджете", в аспирантуре и докторантуре (только при условии, что государство платит взносы за студента).

Как раз против последнего новшества выступают международные партнеры, в частности, Всемирный банк. Ведь это приведет к дополнительным бюджетным расходам на уровне около 6 млрд грн.

Кроме того, послабления ожидают и физлиц-предпринимателей. Депутаты к страховому стажу решили отнести период ведения деятельности ФЛП-упрощенцев с 1998-го по 2000-й (на основании справки о регистрации), а также с середины 2000-го по конец 2017-го (при условии уплаты единого налога). Для тех украинцев, кому все равно не будет хватать стажа, законодатели оставили возможность его приобрести. Один год стажа обойдется в 16 896 грн, а два — в 25 344 грн.

Льгот лишатся все, кроме военных

Закон отменяет специальные пенсии для госслужащих, ученых, судей, депутатов, дипломатов и прокуроров. Эти категории переведут на общую систему начисления выплат. Единственное исключение — военнослужащие.

Учителя, врачи, сотрудники учреждений здравоохранений, социальные работники, шахтеры, металлурги, трактористы впредь теряют право выхода на пенсию на льготных условиях.

Правительство вместе с МВФ и Всемирным банком хотели эту ситуацию уладить следующим образом: для предприятий с вредными условиями труда из первого и второго списков будет действовать повышенная на 7% и 15% ставка ЕСВ. Эти дополнительные поступления должны были стать ресурсом для досрочного выхода на пенсию их работников. Но депутаты "уперлись", мол, "нельзя поднимать налоги для людей, который работают в тяжелых условиях". Потому норму исключили, и работники потеряли право на досрочный выход на пенсию.

Накопительный уровень, реестр пенсионеров и аудит ПФУ

Вполне конструктивная критика звучала по поводу "некомплексности" пенсионной реформы от Кабмина. Ведь документ в первую очередь решает проблемы солидарного уровня и работает на уменьшение дефицита Пенсионного фонда.

Тем не менее, 64 депутатам все же удалось кое-как отстоять запуск второго обязательного накопительного уровня. Так, в законе появилась декларация о старте накопительной системы с 2019-го. Но механизма ее работы документ не предусматривает: пока непонятно, какой процент дохода будут украинцы накапливать, кто будет собирать эти деньги, как они будут контролироваться, а также какие будут инструменты их сохранения и инвестирования. Все эти моменты Кабмин должен будет продумать и выписать до 2019-го.

Кроме того, принятый закон предусматривает несколько норм, которые теоретически позволят бороться с неэффективностью выплат.

Во-первых, должен быть создан единый реестр получателей социальных выплат, льгот, субсидий и пенсий. Правда, законодатели посчитали, что это можно сделать лишь спустя три года. Во-вторых, должен быть проведен аудит Пенсионного фонда, который позволит получить объективные данные о состоянии и его проблемах.