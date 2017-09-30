Рост расходов украинцев опережает рост доходов

30 сентября 2017, 14:23
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Госстат отчитался об официальных даннхы по росту доходов и расходов украинцев во II квартале 2017, в том числе с учетом ценового фактора

Рост расходов украинцев опережает рост доходов | Общество | Дело Увеличить картинку

Доходы украинцев во II квартале 2017 заметно выросли — на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И составили 559, 916 млрд грн, сообщает Госстат.

Но рост расходов оказался еще выше - 24%, до 587,5 млрд грн.

Детальнее по росту доходов:

- зарплата украинцев — на 26% до 263,5 млрд грн;

- прибыль и смешанный доход — на 8,3%, до 78,1 млрд грн;

- социальная помощь и другие трансферты — на 14,2%, до 204,9 млрд грн;

А вот доходы от собственности сократились на 14,2%, до 13,5 млрд грн.

Располагаемый доход вырос на 15,8%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора, увеличился на 1,7%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека во II квартале 2017 г. составил 9 тыс. 754 грн, что на 1 тыс. 364,9 грн больше, чем во II квартале 2016 года.

Напомним, в 2016 году доходы украинцев выросли на 15,4%.

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Теги: доходы , расходы

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Рост расходов украинцев опережает рост доходов | Общество | Дело
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