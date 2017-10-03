Рост ВВП, цен и инвестиций: Какой экономику Украины видит Всемирный банк к концу 2017 года

03 октября 2017, 14:45
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Всемирный банк прогнозирует рост экономики на 2%, а инфляцию на уровне 10%

Увеличить картинку Фото: Нацбанк/flickr

На конец 2017 года Всемирный банк (ВБ) прогнозирует инфляцию на уровне 10%, а рост ВВП — 2%. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

Согласно прогнозу Всемирного банка, дефицит госбюджета составит до 3,5% ВВП. При этом в ВБ считают, что правительство должно таргетировать сокращение дефицита в 2018-м до 2,5% ВВП.

В свою очередь, прямые иностранные инвестиции не превысят 2% ВВП, считают во Всемирном банке. А госдолг прогнозируют на уровне до 85% ВВП из-за докапитализации Приватбанка и высоких расходов на выплату зарплат.

Напомним, прогноз Кабинета министров на конец текущего года более консервативен: по мнению правительства, рост ВВП к концу года составит 1,8%, а инфляция — 11,2%. Кроме того, в правительстве уверенны, что в течение 2018-2020 украинская экономика вырастет на 11%, а инфляция будет постепенно замедляться до 5% в 2020-м.

По материалам: "Дело"
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Теги: ввп , инфляция , цены , инвестиции , госбюджет , бюджет , дефицит , всемирный банк , прогнозы

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