Рост ВВП, цен и инвестиций: Какой экономику Украины видит Всемирный банк к концу 2017 года

На конец 2017 года Всемирный банк (ВБ) прогнозирует инфляцию на уровне 10%, а рост ВВП — 2%. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

Согласно прогнозу Всемирного банка, дефицит госбюджета составит до 3,5% ВВП. При этом в ВБ считают, что правительство должно таргетировать сокращение дефицита в 2018-м до 2,5% ВВП.

В свою очередь, прямые иностранные инвестиции не превысят 2% ВВП, считают во Всемирном банке. А госдолг прогнозируют на уровне до 85% ВВП из-за докапитализации Приватбанка и высоких расходов на выплату зарплат.

Напомним, прогноз Кабинета министров на конец текущего года более консервативен: по мнению правительства, рост ВВП к концу года составит 1,8%, а инфляция — 11,2%. Кроме того, в правительстве уверенны, что в течение 2018-2020 украинская экономика вырастет на 11%, а инфляция будет постепенно замедляться до 5% в 2020-м.