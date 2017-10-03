Рост ВВП, цен и инвестиций: Какой экономику Украины видит Всемирный банк к концу 2017 года

Фото: Нацбанк/flickr
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Раздел: Новости Украины > Экономика
Теги: ввп , инфляция , цены , инвестиции , госбюджет , бюджет , дефицит , всемирный банк , прогнозы
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