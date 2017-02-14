Рост ВВП Украины в IV кв.-2016 ускорился до 4,7% — Госстат

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года ускорился до 4,7% по сравнению с 2% в третьем квартале, такую оперативную оценку обнародовала Государственная службы статистики во вторник.

Согласно ее данным, по отношению к третьему кварталу 2016 года рост в четвертом составил с учетом сезонного фактора 1,9%.

Как сообщалось, в декабре минувшего года Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале 2016 года с 1,8% до 2%, тогда как во втором квартале этого года подобный показатель составил 1,4%, а в первом — всего 0,1%.

Нацбанк в январе 2017 года улучшил оценку роста ВВП Украины в 2016 году с 1,1% до 1,8% и повысил прогноз на 2017 год до 2,8% с 2,5%.

ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 году, хотя темпы падения "квартал к аналогичному кварталу предыдущего года" постоянно снижались: в первом квартале — 17%, во втором — 14,7%, в третьем — 7,2%, в четвертом — 1,4%.