Розенблат уже не член президентской фракции

11 июля 2017, 11:55
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За несколько часов до выступления генпрокурора спикер Рады объявил об исключении Борислава Розенблата из фракции БПП

Розенблат уже не член президентской фракции | Политика | Дело Увеличить картинку

Глава Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Борислава Розенблата из фракции "Блок Петра Порошенко".

Он озвучил это решение сегодня на заседании парламента.

Накануне БПП исключил Розенблата из фракции. На заседании фракции в понедельник Борислав Розенблат лично обратился к однопартийцам с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

"Я прошу дать мне возможность защитить себя в суде. Я готов отвечать за свои все поступки. В сессионном зале во время рассмотрения моего вопроса, я сдам все свои заграничные паспорта. Паспорта другой страны у меня нет. Чтобы не было пятен на БПП, я выйду из фракции на время проведения следствия и суда", — сказал Розенблат перед голосованием фракции.

При этом согласия на задержание и арест Розенблата фракция не давала.

Как сообщалось, 7 июля 2017 года регламентный комитет Верховной Рады признал законными, мотивированными и обоснованными все три представления генерального прокурора относительно народного депутата Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

19 июня 2017 года правоохранительные органы задержали охранника нардепа Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе депутату Максиму Полякову ("Народный фронт"). Сам Поляков назвал действия НАБУ политическим заказом и заявил о давлении на его супругу и помощников.

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Теги: борислав розенблат , верховная рада

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Розенблат уже не член президентской фракции | Политика | Дело
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