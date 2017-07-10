Розенблата временно исключили из президентской фракции

10 июля 2017, 23:02
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Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" большинством голосов приняла решение исключить народного депутата Борислава Розенблата из членов фракции по его просьбе, а также поддержала снятие с него депутатской неприкосновенности. О согласии на задержание и арест, как того просил Юрий Луценко, в сообщении партии не говорится

Розенблата временно исключили из президентской фракции | Политика | Дело Увеличить картинку

На заседании фракции в понедельник Борислав Розенблат лично обратился к однопартийцам с просьбой проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности, сообщает пресс-служба партии БПП.

"Я прошу дать мне возможность защитить себя в суде. Я готов отвечать за свои все поступки. В сессионном зале во время рассмотрения моего вопроса, я сдам все свои заграничные паспорта. Паспорта другой страны у меня нет. Чтобы не было пятен на БПП, я выйду из фракции на время проведения следствия и суда", — сказал Розенблат перед голосованием фракции.

Фракция также проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности всех шести народных депутатов, на которых были представления Генеральной прокуратуры.

Напомним, 7 июля 2017 года регламентный комитет Верховной Рады признал законными, мотивированными и обоснованными все три представления генерального прокурора относительно народного депутата Розенблата: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

19 июня 2017 года правоохранительные органы задержали охранника нардепа Розенблата якобы при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе депутату Максиму Полякову ("Народный фронт"). Сам Поляков назвал действия НАБУ политическим заказом и заявил о давлении на его супругу и помощников.

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Теги: борислав розенблат , блок петра порошенко , депутат , верховная рада

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Розенблата временно исключили из президентской фракции | Политика | Дело
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