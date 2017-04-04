Рынок земли в Украине должен заработать с 2018 года — МВФ

04 апреля 2017, 18:58
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Рада должна одобрить закон о рынке земли в мае 2017 года

Рынок земли в Украине должен заработать с 2018 года — МВФ | Экономика | Дело Увеличить картинку

Международный валютный фонд ожидает утверждения Верховной Радой законопроекта по запуску рынка земли в мае этого года, а также отмены моратория на продажу земель сельхозназначения с конца 2017 года.

"Утверждение Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается до конца мая 2017 года. Это позволит действующему мораторию на продажу земель сельскохозяйственного назначения утратить силу с конца 2017 года", — говорится в обновленном тексте меморандума между Украиной и МВФ.

Напомним, Кабинет министров изначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила введенный в 2002 году мораторий на продажу земель до 2018 года.

Парламент также поручил комитетам и профильному министерству в течение полугодия наработать необходимые законопроекты.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: земля , мвф , сельхозпроизводитель , сельхозпродукция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Рынок земли в Украине должен заработать с 2018 года — МВФ | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.02
EUR EUR - - 28.81
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.66 12.08
Киевская область 21.91 10.67
Львовская область 20.99 10.69
Читайте также
Больше в разделе Украина
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.