Рынок земли в Украине должен заработать с 2018 года — МВФ

Международный валютный фонд ожидает утверждения Верховной Радой законопроекта по запуску рынка земли в мае этого года, а также отмены моратория на продажу земель сельхозназначения с конца 2017 года.

"Утверждение Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается до конца мая 2017 года. Это позволит действующему мораторию на продажу земель сельскохозяйственного назначения утратить силу с конца 2017 года", — говорится в обновленном тексте меморандума между Украиной и МВФ.

Напомним, Кабинет министров изначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила введенный в 2002 году мораторий на продажу земель до 2018 года.

Парламент также поручил комитетам и профильному министерству в течение полугодия наработать необходимые законопроекты.