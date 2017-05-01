С 1 мая повышается прожиточный минимум

01 мая 2017, 09:14
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

С сегодняшнего дня прожиточный минимум составит 1684 грн

С 1 мая повышается прожиточный минимум | Экономика | Дело Увеличить картинку

С 1 мая 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет планово увеличен на 80 грн — до 1684 грн. Это определено законом о госбюджете на 2017 год.

Согласно документу, для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1426 грн, для детей от 6 до 18 лет — 1777 грн, для лиц, утративших трудоспособность, — 1312 грн.

Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи. Напомним, правительство будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа — до 1762 грн.

По материалам: УНИАН
Раздел: >
Теги: прожиточный минимум , госбюджет-2017 , госбюджет

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
С 1 мая повышается прожиточный минимум | Экономика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.56
EUR EUR - - 29.03
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.73 11.75
Львовская область 22.86 11.65
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Умер бывший нардеп Миримский Умер бывший нардеп Миримский Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Порошенко уволил посла, спорившего с Путиным Чернобыльская зона 31 год спустя (фото) Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Все новости
Комментируемые
1 Скандал с обысками в Dragon Capital: СБУ рассказала о вреде программы "Стахановец" 1 2 Лукашенко пообещал Порошенко надежную дружбу 3 Абромавичус продолжит судиться с Кононенко в апелляционном суде 4 НАБУ передало в антикоррупционную прокуратуру подозрение Охендовскому 5 Кличко предлагает вместо земли выплачивать участникам АТО деньги
Все новости
Видео
 О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
Все видео
Фото
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Военные сбили росиийский беспилотник над Волновахой
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Раскопки на Почтовой площади: подземный музей vs. торговый центр
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Чернобыльская зона 31 год спустя (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
Арка дружбы народов на время Евровидения превратится в радугу (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.