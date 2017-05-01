С 1 мая повышается прожиточный минимум

С 1 мая 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет планово увеличен на 80 грн — до 1684 грн. Это определено законом о госбюджете на 2017 год.

Согласно документу, для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1426 грн, для детей от 6 до 18 лет — 1777 грн, для лиц, утративших трудоспособность, — 1312 грн.

Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи. Напомним, правительство будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа — до 1762 грн.