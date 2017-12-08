На​ полиграфкомбинате "Украина" обещают, что в 2018 году не будет проблем с биометрическими паспортами

Полиграфический комбинат "Украина" с января 2018 года планирует запустить новую линию по персонализации заграничных паспортов. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"В первой половине января 2018 "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" планирует собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации загранпаспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого было закуплено специальное оборудование по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1 стоимостью 1,7 млн евро.

"ГМС совместно с полиграфкомбинатом "Украина" пытаются идти навстречу всем без исключения гражданам, обращающимся с заявлениями об ускорении персонализации паспортов, однако эти обращения обрабатываются вручную и их количество на пределе физических возможностей работников", — сетуют в Миграционной службе.

Запуск новой линии позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Сейчас же полиграфкомбинат не успевает покрыть все запросы Миграционной службы

2017 год Оформлено заявление граждан Изготовлено ПК "Украина" Январь 163 567 155 230 Февраль 206 156 188 400 Март 231 021 209 094 Апрель 222 860 228 879 Май 331 215 236 113 Июнь 437 605 293 203 Июль 470 624 303 593 Август 408 895 314 267 Сентябрь 375 782 313 789 Октябрь 370 730 329 037 Ноябрь 403 702 315 063

Миграционная служба вновь обращается к гражданам Украины с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, и не обращаться к любым посредникам, которые обещают ускоренное изготовление паспорта.

