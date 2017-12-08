На​ полиграфкомбинате "Украина" обещают, что в 2018 году не будет проблем с биометрическими паспортами

Полиграфический комбинат "Украина" с января 2018 года планирует запустить новую линию по персонализации заграничных паспортов. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.
"В первой половине января 2018 "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" планирует собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации загранпаспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого было закуплено специальное оборудование по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1 стоимостью 1,7 млн евро.
"ГМС совместно с полиграфкомбинатом "Украина" пытаются идти навстречу всем без исключения гражданам, обращающимся с заявлениями об ускорении персонализации паспортов, однако эти обращения обрабатываются вручную и их количество на пределе физических возможностей работников", — сетуют в Миграционной службе.
Запуск новой линии позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.
Сейчас же полиграфкомбинат не успевает покрыть все запросы Миграционной службы
|
2017 год
|
Оформлено заявление граждан
|
Изготовлено ПК "Украина"
|
Январь
|
163 567
|
155 230
|
Февраль
|
206 156
|
188 400
|
Март
|
231 021
|
209 094
|
Апрель
|
222 860
|
228 879
|
Май
|
331 215
|
236 113
|
Июнь
|
437 605
|
293 203
|
Июль
|
470 624
|
303 593
|
Август
|
408 895
|
314 267
|
Сентябрь
|
375 782
|
313 789
|
Октябрь
|
370 730
|
329 037
|
Ноябрь
|
403 702
|
315 063
Миграционная служба вновь обращается к гражданам Украины с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, и не обращаться к любым посредникам, которые обещают ускоренное изготовление паспорта.