На​ полиграфкомбинате "Украина" обещают, что в 2018 году не будет проблем с биометрическими паспортами

08 декабря 2017, 13:06
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Для полиграфического комбината было закуплено специальное оборудование стоимостью 1,7 млн евро

На​ полиграфкомбинате Увеличить картинку

Полиграфический комбинат "Украина" с января 2018 года планирует запустить новую линию по персонализации заграничных паспортов. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"В первой половине января 2018 "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" планирует собрать, протестировать и запустить в эксплуатацию линию персонализации загранпаспортов, что позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого было закуплено специальное оборудование по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1 стоимостью 1,7 млн евро.

"ГМС совместно с полиграфкомбинатом "Украина" пытаются идти навстречу всем без исключения гражданам, обращающимся с заявлениями об ускорении персонализации паспортов, однако эти обращения обрабатываются вручную и их количество на пределе физических возможностей работников", — сетуют в Миграционной службе.

Запуск новой линии позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

Сейчас же полиграфкомбинат не успевает покрыть все запросы Миграционной службы

2017 год

Оформлено заявление граждан

Изготовлено ПК "Украина"

Январь

163 567

155 230

Февраль

206 156

188 400

Март

231 021

209 094

Апрель

222 860

228 879

Май

331 215

236 113

Июнь

437 605

293 203

Июль

470 624

303 593

Август

408 895

314 267

Сентябрь

375 782

313 789

Октябрь

370 730

329 037

Ноябрь

403 702

315 063

Миграционная служба вновь обращается к гражданам Украины с предупреждением и советом никоим образом не планировать заграничное путешествие, не имея на руках действующего паспорта для выезда за границу, и не обращаться к любым посредникам, которые обещают ускоренное изготовление паспорта.

Раздел: >
Теги: безвизовый режим , паспорт , биометрический паспорт

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