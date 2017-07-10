С 2018 года россиян будут впускать в Украину по отпечаткам пальцев — Турчинов

"Внедряется порядок пересечения государственной границы. Именно такое решение принял СНБО. Соответствующие поручения получили все соответствующие органы государственной власти: обеспечить пересечение границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных — это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украины имеет соответствующее соглашение. Т.е. понятно, что, в первую очередь, это будет касаться российских граждан", — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов по итогам заседания.

При этом Турчинов подчеркнул возможность запустить эту систему раньше намеченных сроков при условии готовности соответствующей инфраструктуры. Для граждан Российской Федерации будет введена и к 1 января 2018 года заработает электронная система предварительной регистрации для въезда на территорию Украины.

"Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее, чем в начале следующего года. Вместе с этим, для граждан Российской Федерации будет реализована электронная система предварительной регистрации", — сказал секретарь СНБО Украины.

Он также уточнил, что предварительная электронная регистрация граждан РФ предполагает внесение личных данных, перечень которые будет определять Министерством иностранных дел.

По словам Турчинова, для реализации программы снятия биометрических данных на пунктах пропуска на государственной границе необходимо соответствующее оборудование. Принято решение о выделении 300 млн грн средств на его приобретение.

Также секретарь СНБО добавил, что для изменений пересечения границы будет принята отдельная программа правительства, в которой будут предусмотрены все нюансы.

"И биометрические паспорта, и контроль на границе, и предварительное информирование относительно желания пересечь границу в формате, определенном МИД, и контроль за пребыванием и передвижением россиян по территории Украины, все это должно произойти в соответствии единой программы, которая будет разработана Кабмином. Я надеюсь, что это значительно усилит безопасность наших граждан от проникновения диверсионных, террористических групп, от деструктивных элементов, и не только из Российской федерации", — рассказал Турчинов.

Напомним, с 1 марта 2015 года граждане Российской Федерации начали въезжать в Украину только по заграничным паспортам, а дети до 14 лет должны быть вписаны в загранпаспорт родителей или следовать по своим загранпаспортам.