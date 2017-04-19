С 8 мая сложная техника с гарантийным талоном в Украине должна продаваться с фискальным чеком

Прямые потери госбюджета, связанные с реализацией контрабанды (несертифицированного товара) на рынках сложной техники, по словам главы налогового комитета Верховной Рады Украины Нины Южаниной, только в 2015 году составили 3 млрд грн. А Госпотребслужба смогла защитить права только 1% онлайн-покупателей подобного товара из-за отсутствия правильно оформленных расчетных документов. Кабинет министров Украины решил бороться с этими проблемами.

В конце декабря Верховная Рада внесла соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а в конце прошлой недели Кабмин опубликовал список сложной бытовой техники, для продажи которой вводится обязательное использование регистратора расчетных операций (РРО) — кассового аппарата.

В перечень попали свыше 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги с внешними жесткими дисками и др. Из финального списка благодаря усилиям участников рабочей группы при Государственной регуляторной службе Украины были исключены элементарные бытовые приборы — МР-3 плееры, WEB-камеры, электронные сигареты, наушники, радиоприемники, гарнитуры, настольные игры, бигуди, коляски и т. д., то есть та продукция, которая в большинстве своем продается представителями микробизнеса, торгующего по упрощенной системе налогообложения на рынках и раскладках.

На адаптацию к нововведениям правительство дало бизнесу один месяц. Поэтому до 8 мая все предприниматели, торгующие сложной техникой с гарантийным талоном из указанного списка (интернет-магазины, торговые точки) должны установить кассовые аппараты. А после этой даты выдавать каждому покупателю фискальный чек.

Что это даст покупателю

Решение о продаже сложной техники на гарантии с обязательной выдачей кассового чека связано с необходимостью усиления ответственности продавцов за качество товара, а также контроля за теневым рынком техники. По мнению правительства и парламента, это решение позволит потребителю защищать свои права, если ему продали продукцию ненадлежащего качества. По данным GFK, за 2016 год в Украине до 20% продажа планшетов, мобильных телефонов и ноутбуков находится в тени, для фотоаппаратов этот показатель составлял до 25%, холодильников и стиральных машин — до 15%, телевизоров — до 10%, мультиварок — до 13%, пылесосов — до 8%.

Наличие у покупателя фискального чека (расчетного документа со всеми реквизитами, необходимыми для идентификации продавца) будет подтверждением факта покупки товара, его происхождения и поможет защитить его право на гарантийное обслуживание, что особенно важно для технически сложных товаров.

"Однозначно органы рыночного надзора и защиты прав потребителей, а также импортеры получат возможность отслеживать, какие товары и кем продаются, поскольку фискальный чек будет содержать все сведения о хозяйственной операции, — подчеркивает руководитель юридического отдела OOO "Самсунг Электроникс Украина" Евгений Школа. — Фискальный чек будет являться доказательством реализации "серого" товара в случае его продажи. Это может послужить основой для проверки на предмет легальности приобретения и импорта конкретного изделия".

Только с конца марта в Киеве было закрыто 11 фейковых онлайн-магазинов (konfitel.com, layaway.com.ua, domotech.kiev.ua и др.) по продаже несуществующей бытовой техники, мобильных телефонов и аксессуаров — мошенники брали у клиентов предоплату, но товар не доставляли. По предварительным данным в период с 2013 по 2017 год украинцы "купили" в этих магазинах товар на сумму почти в 1 млн грн.

Сталкивались с проблемами и те покупатели, которые получили товар на руки. По словам и. о. замглавы Госпотребслужбы Украины Лилии Стиренко, в 2016 году ведомство смогло отреагировать лишь на 1% жалоб покупателей интернет-магазинов. "99% жалоб не были удовлетворены из-за отсутствия подтверждающих покупку документов и фискального чека", — объясняет она.

Таким образом, отмечает Игорь Макаров, глава Комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации, генеральный директор компании "Миле" в Украине, обязанность выдавать потребителю фискальный чек будет залогом приобретения качественного, сертифицированного товара, который предназначен для рынка Украины и подлежит гарантийному и пост-гарантийному обслуживанию.

Где тень?

В 2016 году продажи бытовой техники и электроники в Украине выросли более чем на 20% до 58,3 млрд грн. В первую очередь речь идет о продажах телекоммуникационного оборудования, бытовой электроники и крупной бытовой техники. Объем теневого сегмента рынка по разным оценкам составляет от 20 до 35%, то есть около 15 млрд грн, отмечают в агентстве ProConsulting.

Причем приблизительно 80% теневого рынка сосредоточены в онлайне, считают в ProConsulting. Официальная же доля интернет-продаж бытовой техники составляет около 25%.

Теневой сегмент оценивают путем сравнения объемов продаж и таможенной статистики импорта. Разрыв создают в разной степени все участники рынка: официальные поставщики, занижая таможенную стоимость, большие интернет-магазины, используя в своей структуре физлиц-предпринимателей на "упрощенной системе налогообложения". Среди "уклонистов" и мелкие интернет-магазины, которые завозят товар якобы "для личного пользования" без таможенного оформления, а затем перепродают его.

По мнению Нины Южаниной, фискализация поможет лучше контролировать оборот произведенных и импортированных технически сложных товаров. "А это соответственно повысит качество администрирования налогов путем сопоставления продаж с импортом и производством. А также позволит сузить теневой сектор и повысить рентабельность легальных производителей и импортеров", — подчеркивает глава налогового комитета.

Импортеры надеются, что дальнейшие реформы и усиление контроля на границе закроет путь нелегальным поставкам техники в Украину. "Мы считаем, что использование кассовых аппаратов при торговле бытовой техникой и электроникой станет одним из ключевых элементов борьбы с контрабандой, уменьшение коррупции на таможне будет способствовать росту количества официального импорта и соответственно поступлений в государственный бюджет в виде уплаченных налогов и таможенных платежей, — говорит Игорь Макаров, глава комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации. — Наш комитет будет и дальше работать над законодательными изменениями, направленными на легализацию рынка бытовой техники и электроники в нашей стране. Данный перечень необходимо расширить, добавив в него ряд кодов УКТВЭД, которые на данном этапе не вошли в финальную версию".

В то же время эксперт "Реанимационного пакета реформ" Вячеслав Черкашин отмечает, что действия, направленные на снижение злоупотреблений "упрощенкой", не должны негативно отразиться на законопослушном малом бизнесе. "Новация с фискализацией рисковых секторов торговли, которым является, например сектор торговли электроникой, а также лекарств, ювелирных изделий, должна стать частью общей институциональной реформы, включающей в себя либеральную налоговую реформу и изменение идеологии деятельности налоговых органов (перезагрузка фискальной службы и ликвидация налоговой милиции)", — отмечает он.

Честный "малый" не пострадает

Мнения о доле физлиц-предпринимателей на рынке бытовой техники и электроники разнятся. Получить точную информацию сложно, ведь данные о результатах их предпринимательской деятельности практически отсутствуют. Кроме того, их работа не всегда отличается прозрачностью. Тем не менее в компании ProConsulting подсчитали, что на ФЛП приходится от 40 до 60% продаж.

Потому представители малого и среднего бизнеса и их лоббисты резко отреагировали на нововведение, потребовав изменить администрирование РРО. Дело в том, что самый простой РРО обойдется предпринимателю в 5 тыс. грн. "А если у предпринимателя не одна, а десять торговых точек? — акцентирует Александра Томашевская, налоговый консультант "Киевского центра поддержки и развития бизнеса". По ее мнению, предпринимателю придется потратиться также на программирование РРО на определенное количество наименований товара, на его проверку, опломбирование, обучение сотрудников, а также техническое обслуживание.

Вместе с тем, как отмечает Виталий Смердов, директор Палаты налоговых консультантов, многие позиции данного перечня свидетельствуют о том, что он касается субъектов хозяйствования, объемы деятельности которых позволяют им торговать с использованием РРО. В Госпотребслужбе Украины попробовали просчитать ассортимент продавца бытовой техники из пяти номенклатурных единиц среднего и премиум сегмента: холодильники, газовые плиты, водонагреватели, климатическая техника (кондиционеры) и посудомоечные машины. Взяли из каждой номенклатурной группы по три единицы товара разных ценовых сегментов. Например, газовая плита эконом-класса за 5 100 грн, среднего ценового сегмента — за 12 000 грн и премиум — за 31 200 грн (все цены взяты из реально действующих интернет-магазинов). Для того, чтобы закупить эти 15 образцов продукции, предпринимателю понадобится около 253 970 грн. Но для того, чтобы вести полноценную хозяйственную деятельность и оперативно обслуживать клиентов, на складе магазина должно быть как минимум по три единицы каждого товара. Таким образом, чтобы обеспечить склад, предприниматель должен потратить в среднем 761 910 грн, что вместе с образцами составляет 1 015 880 грн. "С большой вероятностью можно предположить, что, во-первых, продавец, торгующий техникой из списка МЭРТ, имеет оборот выше 1 млн грн и может не попадать под "упрощенку", во-вторых, ему вполне по силам купить кассовый аппарат и обслуживать его", — говорит Виталий Смердов. Кроме того, уже давно существует практика, когда РРО есть на торговой точке, но продавец печатает товарные чеки на кассовом аппарате в нефискальном режиме для самоконтроля, удобства работы и внутреннего учета.

Таким образом, настоящих честных малых предпринимателей новация со списком "сложной техники на гарантии" не коснется, просто тем, кто работает непрозрачно, станет сложнее "мимикрировать" под малый бизнес.

С другой стороны, действительно необходимо продумывать инструмент облегчения предпринимательской деятельности для самозанятых предпринимателей — либерализацию рынка кассовых аппаратов. "У нас сложная и коррупционная система администрирования кассовых аппаратов. Она требует изменений", — признает член налогового комитета парламента Оксана Продан. Но именно в этом комитете никак не подготовят ко второму чтению самый необходимый для малого и среднего бизнеса законопроект №4117, который позволяет использование смартфонов, ноутбуков и планшетов в качестве кассовых аппаратов.

Как снизить затраты

Снизить затраты предпринимателей может введение распределенной компьютерно-кассовой системы (РККС) вместо РРО. Но для этого необходимо принять законопроект №4117 о либерализации наличных расчетов, который еще в октябре прошлого года был одобрен в первом чтении и вот уже более полугода находится на доработке в профильном комитете. После принятия документа в качестве кассового аппарата можно будет использовать планшеты, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. По расчетам экспертов РПР, расходы предприятия при условии применения компьютерного РРО будут составлять от 1 676 до 6 762 грн в первый год эксплуатации. Вместо классического кассового аппарата продавец будет использовать обычный смартфон, а чеки с него печатать на обычном принтере или крохотном недорогом термопринтере.

"Работа над законопроектом продолжается. Я думаю, что мы "осилим" его к 1 июля, — говорит Нина Южанина. — Надеемся, что она позволит сделать реальную реформу в сфере контроля за наличными расчетами, уменьшить давление на бизнес и упростить правила применения распределенной компьютерно-кассовой системы вместо РРО".

Кроме того, по словам налогового консультанта "Киевского центра поддержки и развития бизнеса" Александры Томашевской, необходимо проводить просветительскую работу среди предпринимателей, которые в большинстве своем не знают принципов работы РРО. "В частности, как правильно оформлять фискальный чек, когда нужно использовать расчетную книжку, как подавать копии расчетных документов и фискальных отчетных чеков и так далее", — считает налоговый эксперт.

Инновация требует дополнительных разъяснений для крупных игроков. В новых правилах пытается разобраться и Владислав Чечеткин, владелец Rozetka.ua: "По закону сегодня нельзя доставлять товар с чеком, ведь он печатается в момент передачи денег. Чтобы сделать все по закону, к примеру, "Нова Пошта" должна выступать продавцом, то есть она должна купить товар, оприходовать его, потом продать".

Потому, чтобы инициатива по детенизации рынка и защите прав потребителей вправду была прогрессивной, необходимо внести дополнительные изменения в законодательство. Описанную проблему, к слову, также призван решить все тот же законопроект №4117

Что же касается противодействия контрабанде, есть, условно, два действенных способа: контроль при реализации товара и контроль при пересечении границы. Законодатель сделал несколько шагов по первому пути, но стоило бы обратить внимание и на еще один важнейший инструмент для борьбы с тенью — усиление таможенного контроля.

Кабмин, в частности Минфин, начал работу в этом направлении и представил концепцию реформирования таможни. Сейчас отечественному предпринимательству важно проанализировать документ и дать свою оценку концепции видения того, насколько эта реформа жизнеспособна и приведет ли к реальному сокращению контрабанды и нарушений таможенных правил.