С "Интерсити+" сняли 30 пассажиров-хулиганов

06 октября 2017, 13:08
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Пассажиры поезда "Перемышль-Киев" начали буянить после отправления со Львова. Следующей станцией, на которой их могли высадить, был уже Коростень

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В четверг, 5 октября, группу пассажиров в количестве 30 человек, высадили на станции Коростень за нарушения общественного порядка и бестактное поведение. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Как говорится в сообщении, во время поездки в скоростном поезде "Перемышль — Киев" группа пассажиров после отправления поезда из Львова начала вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойно путешествовать другим пассажирам.

Так как следующая станция была Коростень, пассажирам пришлось терпеть дебоширов почти 4 часа.

"С целью соблюдения порядка во время путешествия и для обеспечения комфорта других пассажиров, а также в соответствии с пунктом 8.38 Правил перевозки пассажиров и багажа, эту группу высадили на станции Коростень с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции, а на проездных документах поставлены соответствующие отметки", — сказано в сообщении.

Следует отметить, что в Коростень этот поезд прибывает в 22:20.

УЗ просит пассажиров во время путешествий всегда соблюдать общественный порядок, быть вежливыми и уважать других пассажиров.

СПРАВКА

Правила перевозки пассажиров

8.38. Пассажир может быть удален из поезда в следующих случаях:

а) если находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает при этом правила проезда и общественный порядок, мешает спокойствию других пассажиров. На проездном документе проставляется отметка "Отказано в перевозке на основании пункта 8.38 Правил".

Высадка пассажиров по п. 8.38 а возможна только на графиковых станциях.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця

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