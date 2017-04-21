С какими проблемами сталкивается бизнес на таможне и как Кабмин намерен их решать

С 1 мая должны вступить в силу первые изменения в рамках таможенной реформы, которую правительство обещает провести в этом году. Речь пока идет лишь о преобразовании организационной структуры — должны быть ликвидированы все юридические лица в областях, а вместо них созданы представительства единой централизованной межрегиональной таможни. На районном же уровне должны остаться таможенные посты. Эти изменения вступают в силу через 10 дней, тем не менее, на сайте правительства до сих пор не появилась финальная версия соответствующего документа.

Казалось бы, какое вообще дело предпринимателям до организационной структуры таможни, ведь по сути это не упрощает жизнь бизнеса? Народный депутат Татьяна Острикова и вовсе заявила, что это никакая не реформа, а "очередное перераспределение сфер влияния" и банальная смена вывески с названием органа.

В Минфине же уверяют, что это первый, но необходимый шаг реформы украинских таможен. Говорят, что таким образом намерены сократить количество административного персонала, увеличив при этом число оперативных сотрудников, дать районным постам больше полномочий, а также внедрить единую методику расчета таможенной стоимости. Все это должно с одной стороны помочь стране бороться с контрабандой и "серым" импортом, а с другой стороны — контролировать таможенников и решать проблемы честного бизнеса.

Проблемы с таможней

А проблем с таможней у предпринимателей предостаточно. Согласно проведенному Институтом экономических исследований и политических консультаций опросу, в прошлом году с трудностями на таможне сталкивались 27% экспортеров и 35% предприятий, которые занимаются импортом.

Компании, которые продают продукцию за границу, в первую очередь жаловались на частые изменения законодательства (32,4% из опрошенных) и недостаточный уровень транспортной инфраструктуры и соответствующих услуг (25,6%). Также на неблагоприятное валютное регулирование (24,2%), непрозрачный механизм возмещения НДС (24,2%), большое количество разрешительных документов (21,7%), бюрократизацию таможен (21,3%) и на отсутствие понятных правил определения происхождения товара (20,8%).

Спектр проблем импортеров немного отличался. Практически половина предпринимателей (44,3%) сталкивались с непрозрачным определение таможенной стоимости товара. Треть компаний (36,7%) пожаловались на сложность таможенного и налогового законодательства, а также на неблагоприятное налоговое регулирование (27,3% опрошенных), связанные со сменой курса валют риски (23,1%) и опять-таки на таможенную бюрократию (22% предпринимателей). Хотя предприниматели и редко говорили, что непосредственно сталкивались с коррупцией на таможне, но все равно считают ее одной из главных проблем.

Минфин, который занимается реформой таможни, все проблемы бизнеса решить самостоятельно не в состоянии, ведь некоторые из них находятся вне зоны его компетенции. Но все же некоторые препятствия, например, непрозрачное возмещение НДС и определение таможенной стоимости товаров, а также коррупцию, министерство обещает ликвидировать.

Есть ли улучшения

В Минфине уже предприняли ряд точечных мер, направленных на упрощение "таможенной жизни" бизнеса.

На 192 пунктах таможенного оформления товаров в пилотном режиме стартовала система "единого окна", введено автоматическое распределение деклараций. На некоторых таможнях обеспечена фото- и видеофиксацию. Кроме того создано 20 "мобильных сотен" по борьбе с контрабандой и коррупцией, куда вошли сотрудники полиции, пограничники и фискалы.

Тем не менее, даже эти меры вызывают у бизнеса претензии. Например, предприниматели поддерживают запуск "единого окна" на таможне, но говорят, что систему нужно дорабатывать. "В некоторых случаях растаможить товар в старом "бумажном виде" можно быстрее, чем с помощью этой системы", — говорит исполнительный директор EBA Анна Деревянко. Дело в том, что даже если компания подает документы в электронном виде, на таможне часть из них требуют и в бумажном.

Но вина тут не столько таможни, сколько других контролирующих органов — Госпотребслужбы, фитосанитаров и радиологической службы — у которых нет достаточной материально-технической базы, поясняет Анна Деревянко.

Хотя для прохождения оформления через "единое окно" отведено всего четыре часа, таможенники и контроллеры нашли варианты затягивания этого процесса, говорят предприниматели. К примеру, начинают проводить таможенных осмотры, вскрывают машины с грузом, превращая четыре часа в сутки. Или же требуют от импортеров дополнительную информацию, если компания завозит товар по другой цене, чем завозили ранее. "Мы подаем все документы — сертификат происхождения, сертификат анализа, инвойс, упаковочный документ, всевозможные спецификации. Но если раньше какая-то компания завезла продукцию по другой цене, нас ведут по всем кругам ада, — говорит директор по внешнеэкономическим связям фармацевтической компании "Лекхим" Ольга Печаева. — Требуют предоставить экспортную декларацию, заключение Госвнешинформа. А за четыре часа это банально невозможно сделать".

В Минфине соглашаются, что проблемы есть и намерены усовершенствовать систему. Говорят, что в ближайшее время вместо отсканированных документов предприниматели смогут подавать действительно электронные, а контролирующие службы получат доступ к системе таможни. "Выдавая тот или иной сертификат, они будут направлять его непосредственно на таможню. Чтобы экспортер или импортер каждый раз не приносил документы. Это существенно упростит взаимодействие, — поясняет советник министра финансов Юрий Драганчук. — Вполне понятно желание бизнеса, чтобы "единое окно" заработало быстрее. Но все пока делается внутренними силами ГФС. Зарплаты ИТшников на уровне обычного госслужащего, а рыночные вы знаете сами". Тем не менее, по его словам, в этом году 10% от перевыполнения таможней плана будет направляться на ее развитие. Потому средств должно быть достаточно.

Как предлагают реформировать таможню

Правительство в вопросе реформы таможни решило пойти, вероятно, по самому быстрому пути. Создав централизованную таможню, контролировать посты в регионах будет намного проще, а контроль, как показал опыт, им безусловно нужен. К тому же с новой структурой должно быть ликвидировано влияние местных властей на региональные таможни.

"У руководителя регионального представительства будет меньше полномочий, чем те, которые сейчас есть у областных таможен. Мы это делаем, чтобы ликвидировать коррупционные риски, когда руководитель таможни попадает под влияние силовых ведомств или губернаторов, а потом все посты, выполняют все его задачи", — говорит Драганчук. Минфин предлагает передать больше полномочий именно постам, чтобы те принимали решения, к примеру, о таможенном досмотре. А представительства станут промежуточным звеном, осуществляя надзор и помогая в сложных вопросах, например, определения таможенной стоимости.

Разработанная концепция реформы таможни предусматривает около 20 направлений. Обещают поменять принципы управления, кадровую политику, инфраструктуру и процедуры контроля. "Смысл в том, чтобы предоставить таможеннику достойную зарплату при надлежащем уровне выполнения профессиональных обязанностей, обеспечив его всеми техническими средствами. А с другой стороны усилить ответственность таможенника и обеспечить привлечение к ответственности в случае неправомерного поведения", — говорит Драганчук.

При этом в Минфине обещают и пересмотр временных стандартов выполнения таможенных формальностей, и уменьшение количества проверок товаров, и , собственно, внедрение единых подходов к определению таможенной стоимости.