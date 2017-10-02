С октября меняется порядок начисления субсидий на коммуналку

Кабинет министров Украины с 1 октября ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Так, при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы этого года.

На новый отопительный сезон 2017-2018 годов — с 1 октября 2017 года — при расчете размера субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период — с 1 мая 2018 года — за III и IV квартал 2017 года.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца — до 1 ноября 2017 года.



