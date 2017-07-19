С сегодняшнего дня бизнес может работать без печатей

С сегодняшнего дня чиновников, фискалов и банкиров будут привлекать к административной ответственности за требование удостоверять договора оттиском печати.

В марте Верховная Рада поддержала законопроект № 4194, который отменяет обязательное наличие печати предприятия на официальных документах. В апреле закон подписал президент, а 19 апреля его опубликовали в официальном издании.

При этом еще в 2014 году в Хозяйственный и Гражданский кодексы внесли изменения, согласно которым иметь печать стало правом, а не обязанностью предпринимателя. То есть стороны сделки получили право решать, должен ли договор быть скреплен печатью или достаточно подписей уполномоченных лиц.

"Несмотря на законодательные изменения 2014-го, на практике единицы договоров между субъектами хозяйствования заключались без скрепления подписей печатями, — рассказывает старший юрист ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник. — Это связано, в частности, с нормами других нормативно-правовых актов. В большинстве случаев документ без оттиска печати не принимался в органах фискальной службы, банковских учреждениях и пр. Сторонам было проще поставить печать и обезопасить себя от возможных рисков. В итоге упрощение открытия и ведения бизнеса было исключительно декларативным".

Также, несмотря на то, что с 2014-го использование печатей стало добровольным, Кодекс Украины об административных правонарушения содержал админответственность за "нарушение правил изготовления и порядка учета и сохранения печатей и штампов".

Что меняется

Субъект хозяйствования впредь имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным. Наличие или отсутствие оттиска печати предприятия на документе не создает юридических последствий.

"Потеря юридической силы не означает запрет на использование печатей. Предприниматели по-прежнему смогут использовать печати, однако с юридической точки зрения, печать будет выполнять исключительно декоративную функцию", — поясняет Денис Малюська, заместитель главы Офиса эффективного регулирования BRDO.

Ни один госорган или орган местного самоуправления не может требовать наличия печати предприятия (или предпринимателя) на документе, который подается такому органу. Это касается даже тех случаев, когда наличие оттиска печати обусловлена подзаконным актом (например, постановлением КМУ).

Копия документа, которую предприятие подает в госорган или орган местного самоуправления, считается заверенной в установленном порядке, если на ней стоит подпись уполномоченного лица или личная подпись физлица-предпринимателя. Чиновники не вправе требовать нотариального заверения копии документа (если такое требование не установлено законом).

Но законодательные изменения не коснулись статуса печатей лиц, которые не считаются субъектами хозяйствования (например, органы государственной власти и местного самоуправления, нотариусы, арбитражные управляющие и т. д.). "Поэтому эти лица продолжают использовать печати без каких-либо изменений", — подчеркивает Малюська.

Какие санкции за требование печати

Должностные лица впредь не могут требовать от предпринимателей наличия печати на документах. Иначе чиновников можно будет привлечь к административной ответственности. А штраф согласно закону составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов, т. е. от 850 грн до 1 700 грн.

"Если у предпринимателя в каком-либо госучреждении не примут документ без оттиска печати, он вправе обратиться в суд для привлечения субъекта властных полномочий к ответственности. Следует отметить, что штраф выплачивается в пользу государства. И если неправомерным отказом вам нанесли убытки, то следует инициировать отдельный спор об их взыскании с чиновника", — поясняет Рудник.

Возникнут ли проблемы из-за отсутствия печати

Во многих странах печать уже давно не используется, пояснил для Delo.UA младший юрист компании Investment Service Ukraine Максим Пирогов. "При заключении внешнеэкономических контрактов иностранные контрагенты часто удивляются наличию на договоре печати. В Украине же договор или доверенность, которые не заверены печатью, никто не будет воспринимать всерьез", — говорит Пирогов.

По его словам, убедить компанию-контрагента, что наличие печати необязательно, можно будет без особых проблем. Но вот доказать это госоргану сложно. "Можно обжаловать решение об отказе принять документы в суде. Но это трата времени и дополнительных средств. Для предприятий намного легче купить печать и работать с ней, чем постоянно доказывать что-то госслужащим", — говорит юрист. Он уверяет, что для госорганов необходимо разработать новый способ заверения документов.

Чтобы защититься от мошенничества или рейдерства без печатей, эксперт BRDO Денис Малюська советует при заключении важных договоров требовать подписания договора контрагентом в вашем присутствии, подписи на таких договорах стоит заверять нотариально. Кроме того, эксперт рекомендует внимательно изучать данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.