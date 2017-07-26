С сегодняшнего дня бизнес свободен от штрафов за поданные с опозданием накладные

С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который освобождает предпринимателей от штрафов за не вовремя зарегистрированные налоговые накладные. Этот документ президент Петр Порошенко подписал 24 июля.

Закон освобождает предпринимателей от санкций только за не вовремя зарегистрированные налоговые и акцизные накладные, которые были составлены с 1 по 30 июня 2017 года. При этом бизнес обязан подать эти документы в фискальную службу до конца июля.

Многие предприниматели, согласно информации правительства и парламента, не успели своевременно зарегистрировать накладные из-за вирусной атаки, которая произошла в конце июня. Но Налоговый кодекс не предусматривал норм, которые позволили бы освободить плательщиков от ответственности даже в таком случае. Тем менее, депутаты перед каникулами все же успели принять соответствующий законопроект и освободить бизнес от санкций.

Кроме того, закон позволил предпринимателям сообщить в налоговую, если была повреждена какая-либо информация, которая необходима для подачи им налоговой отчетности. Бизнес также может попросить фискалов отсрочить (но не позднее 31 декабря 2017-го) налоговую проверку до восстановления этой информации.