Эксклюзив

С сегодняшнего дня в Киеве подорожает проезд

  15 июля 2017, 08:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Стоимость проезда в метро, троллейбусах и трамваях вырастет на гривню

С сегодняшнего дня в Киеве подорожает проезд | Киев | Дело Увеличить картинку

В субботу, 15 июля в Киеве подорожает проезд во всех видах общественного транспорта. Кроме того, повысится цена проезда в маршрутных такси "Киевпастранса".

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере будет составлять 4 гривни, а стоимость проезда в городской электричке и метро вырастет с 4 до 5 гривень.

В связи с подорожанием изменится и цвет жетонов в киевском метро — будут введены синие вместо зеленых. По старым жетонам киевляне смогут ездить до конца июля.

В то же время в течение шести месяцев пассажиры, которые используют бесконтактную карту метро, смогут платить за поездку 3,5 гривен.

Как сообщили в киевском метрополитене, до конца жетоны планируют вывести из оборота и заменить их бесконтактными картами.

Как известно, в киевском метрополитене себестоимость проезда оценивают в 5,68 гривень за поездку. Для "Киевпастранса" проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривни.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: киевпастранс , кгга , киевский метрополитен , общественный транспорт

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
С сегодняшнего дня в Киеве подорожает проезд | Киев | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.97
EUR EUR - - 29.65
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.98 11.92
Киевская область 22.41 10.8
Львовская область 22.2 11.08
Читаемые в разделе
Остановка накладных НДС: К чему готовиться бизнесу и кого будут блокировать Остановка накладных НДС: К чему готовиться бизнесу и кого будут блокировать Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Мне говорили "не лезь в Сенной", а потом пришли с обысками — депутат Киевсовета Балицкая Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины Вопреки России ПА ОБСЕ приняла в украинской версии резолюцию о восстановлении суверенитета Украины
Все новости
Комментируемые
1 Обжалование госзакупок в ProZorro: причины отклонения жалоб 2 Нардепы проинспектировали обустройство госграницы с Россией 3 В Киеве соревнуются 170 украинских стартапов на основе открытых данных 4 Порошенко рассказал, как новое руководство США поможет в минском процессе 5 Какие отрасли интересуют китайских инвесторов в Украине
Все новости
Видео
 В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Все видео
Фото
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Генпрокуратура и СБУ пресекли контрабанду авиадвигателей на 50 млн гривень
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.