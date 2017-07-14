С сегодняшнего дня в Киеве подорожает проезд

В субботу, 15 июля в Киеве подорожает проезд во всех видах общественного транспорта. Кроме того, повысится цена проезда в маршрутных такси "Киевпастранса".

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации, проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере будет составлять 4 гривни, а стоимость проезда в городской электричке и метро вырастет с 4 до 5 гривень.

В связи с подорожанием изменится и цвет жетонов в киевском метро — будут введены синие вместо зеленых. По старым жетонам киевляне смогут ездить до конца июля.

В то же время в течение шести месяцев пассажиры, которые используют бесконтактную карту метро, смогут платить за поездку 3,5 гривен.

Как сообщили в киевском метрополитене, до конца жетоны планируют вывести из оборота и заменить их бесконтактными картами.

Как известно, в киевском метрополитене себестоимость проезда оценивают в 5,68 гривень за поездку. Для "Киевпастранса" проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривни.