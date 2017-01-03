С угля для "Центрэнерго" платятся налоги в "ЛНР" — определение суда

03 января 2017, 14:07
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Террористы из "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости поставляемого с оккупированных территорий в адрес "Центрэнерго" угля — СБУ

С угля для Увеличить картинку

Террористы из организации "ЛНР" получают в качестве "налогов" около 47% от стоимости антрацита, поставляемого с оккупированной части Донбасса в адрес государственной энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", говорится в выводах Службы безопасности Украины.

Соответствующие данные содержатся в определении Северодонецкого городского суда Луганской области от 2 декабря 2016 года.

"С полученных денег (от продажи антрацита — ред.), "министр топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" платит около 47% налога от суммы вывезенного угля с указанных угольных предприятий (государственных и частных добывающих предприятий — ред.) на оккупированной территории в бюджет так называемой "ЛНР". Эти денежные средства, в дальнейшем, направляются на выплату заработных плат членам террористических группировок "ЛНР" … а также на закупку амуниции, формы и т.д." — говорится в выводах СБУ, изложенных в определении суда.

По данным расследования, в течение 2014-2016 гг. "топливный министр ЛНР" заставил государственные и частные добывающие предприятия продавать уголь через ГП "Луганскуголь", на базе которого и создано "министерство". В частности, на условиях комиссионного соглашения с "Луганскуглем" ГП "Антрацит" поставило "Центрэнерго" антрацит на сумму 1,584 млрд грн (по договору №111/20, цена — 1320 грн/тонна).

"Гендиректор ГП "Антрацит", действуя по команде так называемого "министра" … обеспечил отгрузку угля под соглашение комиссии с "Луганскуглем" на "Центрэнерго", оплачивая комиссионное вознаграждение в сумме 60 грн/ тонна для "Луганскугля" и налоги в бюджет так называемой "ЛНР", — говорится в материалах следствия.

По данным СБУ, получаемые "Луганскуглем" за счет продажи антрацита средства в дальнейшем переводятся в рамках бестоварных операций, или в качестве "оборотной финансовой помощи" на счета ЧП "Содействие", ООО "МКД Трейд" для дальнейшего обналичивания.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: уголь , лнр , центрэнерго 22927045 , энергетика , тепловая энергетика

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