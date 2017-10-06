"Самопомич" исключила из фракции девятого депутата

06 октября 2017, 13:34
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Численность народных депутатов во фракции партии Андрея Садового снизилась до 25

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Фракция "Самопомич" в Верховной Раде Украины приняла решение об исключении народного депутата Наталии Веселовой из состава фракции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Основанием для исключения было совершение действий, позорящих репутацию фракции и политической партии "Самопомич", в частности, это инициирование законопроектов, которые отрицают оккупацию, отрицание в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции. Последней каплей было сегодняшнее голосование за продление действия закона об особом статусе Донбасса, против чего категорически выступали все члены фракции "Самопомич", — говорится в сообщении.

"Эти действия свидетельствуют о том, что Наталья Веселова не разделяет позицию фракции, ее ценности и принципы", — подчеркивают в партии.

При этом в сообщении отмечается, что ранее Веселовой было предложено самой выйти из состава фракции, но этого решения она не приняла из-за перспективы сложения мандата в соответствии с законодательством. Следует отметить, если б Веселова сама вышла из фракции, она лишалась бы депутатского мандата. В случае принудительного исключения из фракции народный депутат становится внефракционным.

Напомним, в марте 2017 года член фракции "Самопомич" Алена Бабак заявила, что хочет сложить депутатские полномочия." Я считаю, что мне надо поменять деятельность. Я не политик, я больше эксперт. Для меня политическая деятельность является сложной", — пояснила она.

Ранее из фракции "Самопомич" исключили восемь депутатов. Большинство из них 2 сентября 2015 года. Анну Гопко, Викторию Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко исключили за предварительное одобрение изменений к Конституции 31 августа 2015.

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Теги: самопоміч , верховная рада

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