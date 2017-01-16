"Самопомощь" предлагает отказаться от ручных скидок на аренду помещений в Киеве

16 января 2017, 17:25
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Вместо ежегодных скидок предлагают установить для банков и предпринимателей фиксированную скидку на аренду коммунальных помещений

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Фракция "Самопомощь" в Киевском городском совете предлагает отказаться от ручного применения скидок для арендаторов. Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Антоненко.

По его мнению, Киевсовет должен установить фиксированные арендные ставки. Ставка для банков должна быть понижена до 15%, а для предпринимателей в метро — до 20%.

Антоненко напомнил, что профильная депутатская комиссия имеет право понизить сумму арендной платы или даже полностью освободить арендатора от платежей.

В результате таких скидок в 2016 году городской бюджет вместо 312 млн грн за аренду получил 267 млн грн.

Арендную плату для ряда предприятий и учреждений снизила депутатская комиссия, предоставив 164 скидки на общую сумму 82,4 млн грн (из которых 44,8 млн грн — скидки, предоставленные одновременно с продлением договора).

По словам городского депутата, "Самопомощь" не поддерживает право депутатской комиссии вручную понижать ставки аренды для отдельных арендаторов.

"Мы ("Самопомощь" — ред.) считаем эту практику незаконной и создающей дополнительные коррупционные риски. Десятки решений о предоставлении дополнительных скидок были заблокированы и будут блокироваться и в дальнейшем", — заявил депутат Киевсовета.

Антоненко не впервые поднимает тему ставки аренды в Киеве. На прошлой неделе он сообщил. что в 2016 году бюджет Киева получил 384 млн грн от аренды помещений, из которых только 3% были переданы в пользование на открытом конкурсе. А в 2017 году власти столицы планируют получить всего лишь 84 млн грн — самую низкую сумму за 8 лет.

Также ранее он объявил, что государственный Ощадбанк нанес городу 8,6 млн грн убытков, отказываясь от повышения арендной ставки.

"С февраля месяца 23 отделения Ощадбанка занимают помещения без каких-либо правовых оснований. Отделения расположены в Деснянском и Соломенском районах столицы", — заявил Антоненко.

В "Ощадбанке" ответили, что оплачивают счета по всем помещениям, по которым на данный момент не перезаключены договоры.

В банке пояснили, что действующие договора содержат фиксированную ставку аренды — 6% оценочной стоимости имущества. Тогда как в новых договорах городские власти, предлагают по ряду помещений "комбинированную" ставку — 40% и 5%.

По материалам: "Дело"
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Теги: киев , киевсовет , аренда , ощадбанк , ставка

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