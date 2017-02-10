Самым популярным ночным маршрутом в Киеве стал троллейбус на Виноградарь

11 февраля 2017, 08:00
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С момента запуска ночной транспорт перевез более 12 тысяч пассажиров.

Самым популярным ночным маршрутом в Киеве стал троллейбус на Виноградарь | Киев | Дело Увеличить картинку

Самым популярным ночным общественным транспортом среди пассажиров стал троллейбус № 92н. Об этом сообщил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко на странице в Facebook.

"Самым популярным на этой неделе оказался троллейбусный маршрут № 92н "Железнодорожный Южный вокзал — просп. Свободы", а маршрут № 93н "Ст. м. Площадь Льва Толстого — ул. Чернобыльская" уже догоняет № 91н "Железнодорожный вокзал Центральный — ул. Милославская", — написал он.

По его словам, несмотря на сильные морозы и снегопады, ночные маршруты КП "Киевпастранс" продолжают пользоваться популярностью.

С момента запуска они уже перевезли более 12 тысяч пассажиров.

Напомним, накануне Нового года в Киеве запустили ночной транспорт. Он курсирует по следующим направлениям: троллейбусный маршрут № 91н "Железнодорожный вокзал Центральный — ул. Милославская"; троллейбусный маршрут № 92н "Железнодорожный вокзал Южный — ул. Свободы"; троллейбусный маршрут № 93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" — ул. Чернобыльская; автобусный маршрут № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный — станция метро" Харьковская".

"Киевпастранс" также обещал пустить ночной троллейбус на Оболонь, но дата запуска маршрута пока неизвестна.

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Теги: транспорт , киевпастранс , кгга , пассажирские перевозки

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Самым популярным ночным маршрутом в Киеве стал троллейбус на Виноградарь | Киев | Дело
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