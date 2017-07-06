САП продемонстрировала аудио- и видеодоказательства вины Полякова и Розенблата

Во время заседания регламентного комитета Назар Холодницкий продемонстрировал аудиозапись телефонного разговора якобы Максима Полякова от 17 ноября 2016, в котором нардеп признает, что "эту аферу (решение вопроса с лицензированием добычи янтаря) разработал Розенблат [...], он основной лоббист этой идеи".

"Розенблат, слава богу, он коррупционер. Вот. Ну, шутка. На самом деле он нормальный парень, и что такое бизнес", — как бы пошутил Поляков в адрес своего коллеги.

Также Луценко на заседании регламентного комитета отметил, что народный депутат Розенблат якобы не доверяет своему коллеге Полякову.

"Розенблат как бенефициар первого транша денег, полученных в ходе вымогательства, перепроверяет у того, кто давал деньги, сколько в действительности было. Как правильно было отмечено, Розенблат не доверяет партнеру", — рассказал Луценко.

В записи от 24 ноября 2016 года Розенблат говорит агенту "Катерине": "Я просто думал, что Поляков мне это сделает, потому что он мне говорил об этом, потому что вы с ним встретились, да?"

После предложения "Катерины" передать деньги, Розенблат сказал, что "не надо уже ему (Полякову) передавать. Передадите мне".

Следует отметить, что судя по видео, снятому скрытой съемкой, видно, что Розенблат пытается честно вести себя с "Катериной": "Вношу (правки к законопроекту — Ред.) от себя, как автор законопроекта, и на втором чтении мы это можем. Если я буду вносить их с голоса, чтобы поставить перед вами просто "галочку", Рада не проголосует за него… Чего я буду вас обманывать? Это вот для меня просто принципиально, чтобы его вернули на второе чтение, тогда мы его проголосуем уже как положено.

Кроме этого, озвученная сумма ($15 тыс. на двоих депутатов), по словам Розенблата, "это просто ребятам "заохочення", чтобы они на комитете не бузили".

На заседании также были показаны видео, на которых помощница Полякова Любонько несколько раз получала деньги от "Катерины".

Прокуратура уверяет, что "Катерина" никоим образом не подстрекала к получению неправомерной выгоды. Инициатива по передаче неправомерной выгоды всегда исходила от лиц, которые ее получали, говорится в пояснении прокуратуры.

Поляков: Я работал за медаль

Сам Поляков подтвердил, что к его помощнице Татьяне Любонько подослали агента. "Чтобы вы понимали, они с этой девушкой вместе отдыхали, ездили… Она ее на протяжении нескольких месяцев реально морально "укатывала", чтобы она познакомила со мной", — озвучил свою версию нардеп.

По словам Полякова, его помощница сама просила помочь компании, "самой крупной по переработке янтаря". Учитывая важность этого вопроса для экономики, нардеп и решил встретиться с представителем этой компании.

"Эта аферистка предложила мне лично средства. На что я ей сказал, что это не стоит делать, что оно не стоит ничего. Меньше того, я предложил это сделать на государственном уровне [...], чтобы вас потом не раскатывали везде на деньги. Она меня спрашивает: "Какая ваша выгода?" Я ответил: "Я себе медаль повешу, что я завел такого инвестора", — пояснил Поляков.

Также нардеп указал, что в стенограмме на встрече в ресторане "Феллини" он четко говорит "Катерине", что ему деньги не нужны.

Напомним, 21 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления: "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)".

19 июня охранник нардепа Розенблата был задержан при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Соломенский райсуд Киева 21 июня принял решение о взятии под стражу с альтернативой залога в 160 тыс. грн помощницу Полякова Татьяну Любонько.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Розенблата и Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с ФБР США.