Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ

22 декабря 2016, 13:55
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Сама Надежда Савченко сейчас находится в Берлине

Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ | Политика | Дело Увеличить картинку

Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления №5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ.

За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

"Пункт 2 постановления Верховной Рады Украины "Об обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 года № 45-VIII исключить", — говорится в проекте постановления.

Согласно документу, постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".

Ранее стало известно, что Савченко в Минске тайно встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

Сама Надежда Савченко сейчас находится в Берлине.

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Теги: надежда савченко, пасе, верховная рада

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Рада отобрала у Савченко право представлять Украину в ПАСЕ | Политика | Дело
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