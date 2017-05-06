СБУ озвучило количество украинских пленных на Донбассе

По материалам:
Раздел: Новости Украины > Общество
Теги: сбу , донбасс , днр , лнр
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|26.51
|EUR
|-
|-
|29.06
|RUB
|-
|-
|0.45
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|23.57
|12.31
|Киевская область
|23.17
|11.74
|Львовская область
|23.16
|11.74
|О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
|США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.