СБУ озвучило количество украинских пленных на Донбассе

06 мая 2017, 14:10
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Россия удерживает 10 граждан Украины, 128 — в заложниках на Донбассе

СБУ озвучило количество украинских пленных на Донбассе | Общество | Дело Увеличить картинку

На временно оккупированной территории в Донбассе в заложниках удерживают 128 украинцев. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала.

Тандит уточнил, что на территории России незаконно удерживают еще десять граждан Украины.

"Мы знаем о каждом человеке все детально, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полгода тема максимально заполитизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество освобожденных или найденных растет", — рассказал советник главы СБУ.

28 апреля началась верификация тех лиц, которые совершили преступления против Украины, но в рамках законодательства их можно помиловать ради освобождения украинских заложников в оккупированном Донбассе.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: сбу , донбасс , днр , лнр

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СБУ озвучило количество украинских пленных на Донбассе | Общество | Дело
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