СБУ озвучило количество украинских пленных на Донбассе

На временно оккупированной территории в Донбассе в заложниках удерживают 128 украинцев. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала.

Тандит уточнил, что на территории России незаконно удерживают еще десять граждан Украины.

"Мы знаем о каждом человеке все детально, мы общаемся с родными, близкими, но за последние полгода тема максимально заполитизирована. Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество освобожденных или найденных растет", — рассказал советник главы СБУ.

28 апреля началась верификация тех лиц, которые совершили преступления против Украины, но в рамках законодательства их можно помиловать ради освобождения украинских заложников в оккупированном Донбассе.