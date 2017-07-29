СБУ пояснила причины обыска дома замминистра внутренних дел

29 июля 2017, 17:58
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Вадим Троян не является подозреваемым лицом, информация о его причастности к вымогательству недостоверна — СБУ

СБУ пояснила причины обыска дома замминистра внутренних дел | Происшествия | Дело Увеличить картинку

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян не является подозреваемым, заявляют в Службе безопасности Украины (СБУ).

Как сообщила СБУ в соцсети facebook, СБУ совместно с Генеральной прокуратурой провела спецоперацию по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве с руководителя субъекта предпринимательской деятельности.

Задержанным лицам на сегодня избрана мера пресечения.

"В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в этих противоправных действиях заместителя министра МВД Украины В. Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна", — проинформировала СБУ

"По результатам указанных следственных действий информация о возможной причастности господина Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом, Вадим Троян не является подозреваемым лицом", — подчеркивается в сообщении.

Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в рамках этого расследования были задержаны "помощник заместителя министра внутренних дел Украины Иваштенко, заместитель руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов" Бржезинского и гражданина Ш. (некоторые СМИ назвали фамилию Шамрай — Delo.UA), которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1, 5 млн грн." "Согласно данным НСРД 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами. В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в жилище заместителя МВД Вадима Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", — написал Луценко.

На сайте МВД Украины сообщается, что Троян в настоящее время находится в отпуске, а недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. "Сейчас никакие подозрения ему не вручали", — говорится в сообщении министерства.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: вадим троян , сбу , генпрокуратура , мвд , обыск

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СБУ пояснила причины обыска дома замминистра внутренних дел | Происшествия | Дело
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