СБУ предлагает запретить некоторым чиновникам ездить в Россию

Служба безопасности Украины предлагает ограничить поездки в Россию для украинских политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в Россию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность этих категорий граждан за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине, который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после согласования с СБУ.