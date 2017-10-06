СБУ предлагает запретить некоторым чиновникам ездить в Россию

06 октября 2017, 12:53
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В рамках борьбы с российской агрессией СБУ предлагает принять закон, ограничивающий поездки госслужащих в Россию

СБУ предлагает запретить некоторым чиновникам ездить в Россию | Политика | Дело Увеличить картинку

Служба безопасности Украины предлагает ограничить поездки в Россию для украинских политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в Россию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность этих категорий граждан за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине, который предусматривает, что российские исполнители смогут гастролировать в Украине только после согласования с СБУ.

По материалам: "Дело"
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Теги: василий грицак (сбу) , сбу , гибридная война , война с россией

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СБУ предлагает запретить некоторым чиновникам ездить в Россию | Политика | Дело
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