СБУ предотвратила покушение на нардепа Геращенко — Шкиряк

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил информацию, государственный деятель, на которого готовилось покушение, это народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства — российские спецслужбы", — написал Шкиряк на своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

Он также отметил, что главные мотивы покушения — деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона".

"Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", — подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщалось, СБУ в пятницу раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.