СБУ предотвратила покушение на нардепа Геращенко — Шкиряк

22 января 2017, 10:56
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СБУ в пятницу раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь нардепа

Увеличить картинку Антон Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил информацию, государственный деятель, на которого готовилось покушение, это народный депутат Антон Геращенко (фракция "Народный фронт").

"Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко. Заказчики убийства — российские спецслужбы", — написал Шкиряк на своей странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

Он также отметил, что главные мотивы покушения — деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона".

"Почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", — подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщалось, СБУ в пятницу раскрыла, задокументировала и на этапе выполнения предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: сбу , депутат

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