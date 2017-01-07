СБУ против обнародования списков пленных и пропавших без вести на Донбассе и в РФ

Советник председателя СБУ Юрий Тандит высказался против намерения Надежды Савченко обнародовать списки пленных и пропавших без вести на Донбассе и в РФ.

"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я только могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными", — рассказал Юрий Тандит в эфире канала "112 Украина ".

"Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать списками, заниматься политическим пиаром. Важно помнить, что это жизнь людей, и нам надо сделать все, чтобы ребят освободили", — отметил советник председателя СБУ.

Он добавил, что публикация таких данных может навредить не только пленным и пропавшим без вести, а и их близким и родственникам, "которые находятся в тяжелом эмоциональном и моральном состоянии".

Юрий Тандит также пообещал, что СБУ "проведет определенную работу", о намерениях Надежды Савченко.

Напомним, в пятницу она написала в Facebook: "Списки военнопленных и пропавших без вести которые я получила по итогам встречи в Минске, а также собранные мной с момента освобождения из русского плена, опубликую в ближайшее время".