СБУ провела обыски в компании Risoil, владеющей крпунейшим терминалом в Черноморском порту

07 июля 2017, 13:14
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В компании Risoil, которую обвиняют в самовольном захвате земли в Черноморском морпорту, провели обыски

СБУ провела обыски в компании Risoil, владеющей крпунейшим терминалом в Черноморском порту | Политика | Дело Увеличить картинку

Служба безопасности Украины 6 июля 2017 г. провела обыски в четырех офисах компании Risoil и трех квартирах сотрудников компании.

Как сообщает LIGA.net, об этом в кулуарах конференции Grain Ukraine рассказал генеральный директор представительства Risoil S.A. в Украине и совладелец Risoil S.A. — Шота Хаджишвили.

"Вчера к нам приходили сотрудники СБУ с автоматами. В офисы и даже в квартиру моего сына. У нас изъяли сервера и вменяют уклонение от уплаты налогов и несанкционированную коммерческую деятельность", — сказал он.

По словам Хаджишвили, обыски проводятся не впервые, с целью получения взяток, которые компания отказывается платить.

"Интерфакс-Украина" в свою очередь сообщает, что в ходе конференции "Grain Ukraine 2017" Хаджишвили и народный депутат Иван Мирошниченко обратились к бизнесменам с предложением подписать обращение к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, руководителям силовых структур в связи с обысками.

"Непрозрачные, непонятные и в большинстве случаев незаконные действия Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины относительно международных инвесторов, вложивших в экономику Украины миллиарды долларов, разрушают доверие последних к стране", — говорится в обращении.

Подписанты требуют от руководства страны и силовиков прекратить "хаос и беззаконие, которые уничтожают инвестиционный имидж Украины".

Напомним, в январе 2016 года Генпрокуратура открыла производство в отношении компании Risoil. Также был наложен арест на земучасток в Черноморском морпорту (Одесская обл.), который арендует Risoil S.A., строящиеся на нем здания и имущество представителей компаний.

В рамках уголовного дела на Risoil S.A. был подан иск о взыскании 3 млн грн убытков, причиненных самовольным захватом земли.

Risoil S.A. заявил о незаконном открытии уголовного производства крымским управлением Генеральной прокуратуры Украины в отношении компании, обвиняемой в самовольном захвате земельного участка в Черноморском морпорту. На основании заявлений Risoil S.A было открыто семь уголовных дел в отношении сотрудников ГПУ, СБУ, а также подано множество заявлений в НАБУ.

СПРАВКА

Компания Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями деятельности являются обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.

В Украине компании принадлежит один из крупнейших экспортно/импортных наливных терминалов в регионе Черного моря, расположенный в Ильичевском морском торговом порту, терминал по перевалке растительных масел в Южном (Одесской обл.), ООО "Морской технический центр", которое оказывает комплексные услуги морской перевозки навалочных грузов и контейнеров, включая выполнение стивидорных услуг по перевалке шрота и жмыха растительных культур, а также ЧАО "Раздельнянский элеватор".

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Теги: сбу , обыск , порт

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СБУ провела обыски в компании Risoil, владеющей крпунейшим терминалом в Черноморском порту | Политика | Дело
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