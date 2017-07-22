СБУ: Противник пытался захватить приемную Генпрокуратуры и планировал провокации в АП

На брифинге в субботу в Киеве глава СБУ рассказал, что 12 июля была попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, организованная РФ. Кроме того, еще одна провокация планировалась в Администрации президента Украины.

"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", — указал Грицак.

Он также сообщил, что СБУ установила семь фактов попыток организации РФ провокаций возле посольства Польши в Киеве.

"Констатируем, что РФ не удастся расшатать ситуацию в Украине", — заверил глава СБУ.

Напомним, 26 июня сотрудники СБУ задержали трех жителей Львовщины при попытке забросать офис ВО "Батькивщина" по ул. Туровской 13 бутылками с зажигательной смесью. Тогда в СБУ заявили, что злоумышленники пытались выполнить задание российских спецслужб и получить за это деньги.