СБУ: Противник пытался захватить приемную Генпрокуратуры и планировал провокации в АП

22 июля 2017, 15:14
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о попытке захвата общественной приемной Генеральной прокуратуры Украины и планируемой провокации в Администрации президента, организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ

СБУ: Противник пытался захватить приемную Генпрокуратуры и планировал провокации в АП | Политика | Дело Увеличить картинку

На брифинге в субботу в Киеве глава СБУ рассказал, что 12 июля была попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, организованная РФ. Кроме того, еще одна провокация планировалась в Администрации президента Украины.

"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", — указал Грицак.

Он также сообщил, что СБУ установила семь фактов попыток организации РФ провокаций возле посольства Польши в Киеве.

"Констатируем, что РФ не удастся расшатать ситуацию в Украине", — заверил глава СБУ.

Напомним, 26 июня сотрудники СБУ задержали трех жителей Львовщины при попытке забросать офис ВО "Батькивщина" по ул. Туровской 13 бутылками с зажигательной смесью. Тогда в СБУ заявили, что злоумышленники пытались выполнить задание российских спецслужб и получить за это деньги.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: гибридная война , война с россией , василий грицак (сбу) , сбу

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
СБУ: Противник пытался захватить приемную Генпрокуратуры и планировал провокации в АП | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.89
EUR EUR - - 30.14
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.95 11.6
Киевская область 22.03 10.74
Львовская область 21.88 11.06
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.