СБУ задержала поделника Курченко, завладевшего почти 800 млн грн Нацбанка

21 апреля 2017, 16:37
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о разворовывании денег Национального банка Украины под руководством бизнесмена Сергея Курченко

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"Во время досудебного расследования… правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. Через ряд финансовых сделок в течение 2012-2013 гг с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти 800 млн грн Нацбанка Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Досудебное расследование было открыто по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что делец скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумщины, и задержали его", — рассказали в СБУ.

Злоумышленник извещен о подозрении в совершении преступлений и доставлен в Киев для избрания судом меры пресечения.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева 14 июля 2016 года избрал меру пресечения двум экс-чиновникам Нацбанка Украины — бывшему замглавы Алексею Ткаченко и бывшему директору генерального департамента банковского надзора Роману Яковлеву в виде ареста с правом внесения залога. Согласно решению суда, для Ткаченко была избрана мера пресечения в виде 60 суток заключения или 20 млн грн залога, для Яковлева — 60 суток заключения или 10 млн грн залога.

Двое бывших чиновников НБУ были задержаны за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации и преступлениях, совершаемых такой организацией), ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины".

Речь идет о незаконном присвоении ими средств НБУ в размере 787 млн 396 тыс. 148 грн, предоставленными ПАО "Реал банк" в виде стабилизационного кредита. В документе также указывается, что при этом Ткаченко и Яковлев действовали "в составе преступной организации" с бизнесменом Сергеем Курченко, экс-главой НБУ Игорем Соркиным и экс-председателем правления Реал Банка Владимиром Агафоновым

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Теги: сбу , нбу

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