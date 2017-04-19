СБУ задержала топ-менеджера "Международного аэропорта Львов"

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой задержали топ-менеджера ГП "Международный аэропорт Львов им. Даниила Галицкого". "Один из заместителей генерального директора ГП "Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого" задержан за взяточничество", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В СБУ уточняют, что вымогатель требовал от представителя строительного предприятия 40 тыс. грн за подписание актов выполненных работ по ремонту помещения аэровокзала. Правоохранители задержали взяточника рядом с аэропортом в одном из кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в социальной сети Facebook уточнил, что задержан Роман Зазуляк.

Напомним, недавно стало известно, что в "Международный аэропорт Львов" летом начнет полеты крупнейший европейский лоукост-перевозчик Ryanair.

Аэропорт находится в подчинении Министерства инфраструктуры Украины.