Що українці просять у депутатів та прем'єра — статистика електронних звернень

Майже два роки тому — 28 жовтня 2015-го — набрали чинності зміни до Закону України "Про звернення громадян" щодо використання електронних індивідуальних звернень, електронних колективних звернень та петицій.

Статистика показує, що електронні звернення в Україні стають все більш популярними. Кількість надісланих звернень до Верховної Ради в 2016 році щоквартально зростає, хоч і нешвидкими темпами. Так, у першому кварталі 2016 року отримано 2 448 електронних звернень, у другому кварталі 2016 року — 2 898, у третьому кварталі 2016 року — 3 157.

Статистика звернень до Кабінету міністрів свідчить, що впродовж декількох кварталів кількість електронних звернень навіть переважала над кількістю письмових. У січні — вересні 2016 року на портал Кабміну надійшло 27 566 електронних звернень, у той час як письмових звернень (індивідуальних та колективних) було отримано 26 213.

Хто і з яких питань може звертатися

Відповідно до законодавства всі мають право направляти індивідуальні або колективні звернення або ж особисто звертатися до органів влади, їх посадових осіб чи місцевого самоврядування. Надсилати звернення можуть навіть особи, які не мають українського громадянства, але законно перебувають у країні.

Посадовці зобов'язані розглянути такі звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін. Адресати не можуть обмежити права заявників на вибір способу подачі звернення і зобов'язані розглядати як паперові, так і електронні звернення.

Звернення громадян можуть стосуватися оскарження дій державних та громадських органів чи незаконного покладення обов'язків, вони можуть містити рекомендації щодо вдосконалення життя громадян або ж можуть торкатися прав та інтересів конкретних громадян. Для прикладу, в електронних зверненнях може йти мова про налагодження руху транспорту, побудову нового дитячого садочку, виділення земельної ділянки, прохання призначити соціальну допомогу, безпідставна відмова у наданні пільги, порушення строків розгляду документів тощо.

Як оформити звернення, щоб отримати відповідь

Є два способи надсилання електронних звернень: на електронну адресу або ж заповнення форми на офіційному веб-сайті організації.

В електронному зверненні потрібно зазначити, кому ви надсилаєте звернення, вказати прізвище, ім'я, по батькові, а також місце проживання, стисло викласти суть порушеного питання, вказати дату відправки, підписати звернення (електронний цифровий підпис не вимагається). Також потрібно зазначити електронну поштову адресу, на яку бажаєте отримати відповідь, та за необхідності додати файли (зображення).

В електронному зверненні важливо висвітлювати тільки одну тему. Якщо питань поставлено декілька, а зв'язок між ними незначний або відсутній, для кожного з них потрібно складати окремі документи. У зверненні бажано запропонувати конкретні кроки щодо вирішення питання, а також висловити побажання щодо очікуваних результатів.

Як не варто писати е-звернення

У зверненнях не просять надати інформацію, адже для цього використовується інший інструмент електронної демократії — запит на доступ до публічної інформації.

Не бажано надсилати: 1) анонімні звернення (в яких не зазначено місце проживання, немає підпису, з якого неможливо встановити авторство); 2) повторні звернення (такі, що будуть розглядатись повторно одним і тим же органом влади з одного і того ж питання, яке насправді вже є вирішеним).

Чи чекати відповіді

Якщо звернення оформлене належним чином і подане у встановленому порядку, його зобов'язані прийняти та розглянути. В органів державної влади та місцевого самоврядування немає підстав не відповідати на електронні звернення. Якщо ж ви не отримали відповідь, то маєте право написати скаргу керівництву, адже адресат у такому випадку має понести адміністративну відповідальність.

Як правило, відправник чекатиме на відповідь не більше одного місяця. Якщо звернення не потребує додаткового вивчення — відповідь на нього надійде упродовж 15 днів. Якщо ви помилились у виборі адресату (у зверненні порушені питання, що не входять до його повноважень), звернення буде направлено правильному адресату упродовж 5 днів, про що вам обов'язково мають повідомити.

Ця стаття була написана як частина спільного проекту Центру розвитку інновацій НаУКМА та Програми EGAP щодо серії публікацій про е-демократію в Україні.